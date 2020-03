«Wir haben keinen bestätigten Fall an Bord»: Trotzdem sitzt eine Thurgauer Kreuzfahrtschifftouristin wegen Corona-Virus vor der chilenischen Küste fest Christine Luley aus Warth ist wegen des Corona-Virus auf dem Pazifik vor Chile gestrandet. Eine Rückkehr in die Schweiz ist derzeit aussichtslos. Die Schweizer Behörden erhalten täglich Hunderte Anrufe von besorgten Auslandschweizern.

Das verankerte Kreuzfahrtschiff Azamara Pursuit vor der chilenischen Hafenstadt Valparaíso. Bild: Imago/Aton Chile

(17. März 2020)

Kreuzfahrtschiff Azamara Pursuit mit Thurgauerin an Bord strandet in Valparaíso, Chile

Abrupter Unterbruch der Route von Buenos Aires nach Miami

Chilenische Behörden verweigern Einlaufen in ihre Häfen

Keine bestätigten Corona-Fälle auf der Azamara Pursuit

Flugzeuge heben ohne Schweizer an Bord ab in Richtung Europa

Besatzung vor Ort und Reisebüros kümmern sich um die Touristen

Schweizer muntern sich mit einem Jass auf

Beladung von Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten läuft

Eine unvergessliche Kreuzfahrt. So preisen Reedereien ihre Trips über die Weltmeere an, so auch die amerikanische Azamara Club Cruises. Unvergessen bleibt die bisherige Reise von Buenos Aires über Feuerland der südamerikanischen Westküste entlang in Richtung Norden für Christine Luley aus Warth. «Wir sind derzeit vor Valparaíso gestrandet», erzählt sie von Bord der Azamara Pursuit mit einer Kapazität für 700 Passagiere und 430 Besatzungsmitglieder.

Gestartet ist die Reise der Thurgauerin mit ihrem Mann Ende Februar, als das Covid-19-Virus höchstens in China ein Thema war. Das Ziel, im April in Miami einzulaufen.

Im Vergleich zur Pandemie in Asien und Europa gibt es in südamerikanischen Ländern bisher noch wenig bestätigte Corona-Virus-Fälle. Anfang Woche waren es laut einem Bericht von «The Guardian» 155 bestätigte Erkrankungen. Trotzdem hat die chilenische Regierung sämtlichen Kreuzfahrtschiffen bis im September das Anlegen in Häfen verweigert. Luley sagt:

Christine Luley an Bord der Azamara Pursuit vor dem Jorge-Montt-Gletscher. Bild: PD

«Am Sonntag nach dem Ablegen des Hafens von Punta Arenas erhielten wir die Info, dass es keine Weiterfahrt nach Peru und Kolumbien gibt.»

Passagiere hätten zum Teil panisch versucht, Rückflüge in ihre Heimatländer zu buchen. Bisher vergebens. Die für Luley vorgesehene Air-France-Maschine von Santiago de Chile nach Paris hob am Montagabend ohne die Thurgauerin ab.

Besatzung verhält sich zuvorkommend

Das Ausmass an mehreren in Chile gestrandeten Kreuzfahrtschiffen zeigt die Live-Kamera auf der Roald Amundsen aus Norwegen vom Montag. Auf dem Schiff befinden sich laut «The Guardian» positiv aufs Corona-Virus getestete Passagiere. Nicht so auf der Azamara Pursuit von Christine Luley. «Unser Schiff ist sauber», meint sie. Ihr gehe es gut, «und die Besatzung verhält sich sehr zuvorkommend». An Bord fehle es an nichts.

Foto der Live-Cam vom Montagmorgen vor dem Hafen von Punta Arenas. Bild: Printscreen

Ausgestattet ist die Azamara Pursuit unter anderem mit mehreren Restaurants und Bars, einem Fitness-Center oder eigenen Verkaufsläden. Gar ein Spa gehört zur Ausstattung des Luxus-Liners. «Unsere Situation ist gut», sagt Luley. Und auch die Mitarbeitenden des Tui-Reisebüros in Frauenfeld bemühten sich sehr. «Sie lassen uns nicht im Regen stehen.»

Hin und Her vor chilenischen Hafenstädten

Die Hoffnung lebt, dass zumindest das Einlaufen in den Hafen von Miami möglich bleibt. Mit jedem Tag jedoch schwindet ein Stück dieses Gefühls. Denn US-Präsident Donald Trump hat längst ein Einreisestopp von Nicht-Amerikanern verhängt. «Ich springe über Bord und rette euch», habe der Kapitän der Azamara Pursuit vor kurzem über die Lautsprecher verkündet.

«Die Schweizer an Bord bauen ihre Psyche mit einem Jass auf.»

Währenddessen geht das Hin und Her an der chilenischen Küste weiter. Bestätigungen zum Anliegen ziehen die Behörden kurz vor dem rettenden Ufer wieder zurück. Unvergessen sind die Bilder, als Mitte Februar 3700 Passagiere wegen Dutzenden Corona-Virus-Fällen auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Japans tagelang in Quarantäne ausharren mussten.

Weiterreise mit genügend Lebensmitteln und Medikamenten

Hilfskräfte beladen die Azamara Pursuit mit Lebensmitteln. Bild: Christine Luley

Nun laufen auf der Azamara Pursuit mit der Thurgauerin Christine Luley an Bord Abklärungen für die Einfahrt in andere Häfen. Wieder gibt’s eine Absage. Tankschiffe fahren aufs Meer hinaus, um die Kreuzfahrtschiffe mit dem nötigen Treibstoff zu versorgen.

Desinfizierte Lebensmittel für Passagiere und Besatzungen werden umgeladen, Medikamente individuell nach Rezepten der einzelnen Gäste angefordert. «Wir haben Bekannte, die an Diabetes leiden», sagt Luley in der Hoffnung, dass die Medikamente rechtzeitig eintreffen.

Den Optimismus hat sie noch nicht verloren. «Sobald Essen und Treibstoff an Bord sind, sollte es weitergehen», meint sie. Weiter der Westküste entlang in Richtung des sicheren Hafens von Miami.

Bundesrat Cassis ruft zu raschen Rückreisen auf

Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ruft alle Schweizer im Ausland auf, so rasch wie möglich in die Schweiz zurückzureisen. «Touristen oder Berufstätige im Ausland, die in die Schweiz wollen, müssen sich jetzt beeilen», sagte Aussenminister Ignazio Cassis bei einem Besuch im Krisenmanagementzentrum (KMZ). Im KMZ laufen die Drähte seit Tagen heiss, weil Auslandschweizer wegen Zollschliessungen oder Beschränkungen im internationalen Luftverkehr gestrandet sind.

24h-Helpline des EDA: Telefon +41 800 24 7 365. (red)