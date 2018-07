«Wir erwarten den Peak am Nachmittag»

Mit grünen Tonnen und blauen Rastalocken ans Open Air Frauenfeld

Am Mittwochnachmittag kamen wieder zahlreiche Hip-Hop-Fans am Frauenfelder Bahnhof an. Mit Grüntonnen und anderen Gepäcksstücken beladen, machten sie sich anschliessend auf den Weg Richtung Open-Air-Gelände.