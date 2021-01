Interview «Wir brauchen keine staatlich verordnete Vollkaskogesellschaft»: Der Kreuzlinger Velobauer Reto Meyer wehrt sich gegen die Helmpflicht Seit 2009 führt Reto Meyer die Tour de Suisse Rad AG in dritter Generation und arbeitet seit zwei Jahren in der neuen Manufaktur in Kreuzlingen. Im Interview spricht er über E-Bikes mit toller Optik, sein handwerkliches Ungeschick und über Elon Musk.

Reto Meyer rollt auf einem Commuter-Velo der Modellreihe 2020/21 durch seine Manufaktur. Bild: Reto Martin

Der Velosommer 2020 hat alles Bisherige übertroffen.

Reto Meyer: Der Ansturm begann im Mai und dauerte bis und mit August an. Wir haben in dieser Periode rund doppelt so viele Bestellungen wie im Vorjahr verarbeitet. In vier von fünf Fällen konnten wir unsere Lieferfrist von maximal fünf Wochen trotzdem einhalten.

Wie haben Sie das geschafft?

Im Januar ist das Coronavirus in Asien aufgetaucht. Aus Respekt vor Verzögerungen in der Lieferkette haben wir schon damals mehr bestellt als sonst – zum Glück, sonst hätten wir zu wenig Material gehabt und nicht vom Boom profitieren können.

Zudem haben wir uns mit einem Betrieb der leidenden Event-Branche zusammengetan und so unser Team verstärkt.

Kommt im Herbst der grosse Durchhänger?

Der Bestelleingang sinkt meist im November auf den tiefsten Wert des Jahres. Wir versuchen, diese Schwankung auszugleichen. Im Winter produzieren wir die Velos, die ab März bei den Händlern in den Läden stehen. Zusätzlich gehört die Velovermietungsfirma «Rent a Bike» zu uns. Auch an deren Flotte haben wir im Winter zu tun. So können wir unser Team von 62 Mitarbeitenden ganzjährig auslasten.

Und das in einer neuen, 2018 gebauten Velofabrik. Wie haben Sie sich eingelebt?

Ich stelle mir manchmal die Frage, was wäre, wenn wir noch am alten Standort wären. Die neue Manufaktur hat uns sauber in die Hände gespielt. Wir haben mehr Platz und konnten die Lackiererei integrieren. Sie ist zentraler Bestandteil unseres «À la Carte»-Konzepts – mit den Teilen aus unserem Lager fertigen wir Velos und E-Bikes auf Kundenwunsch. Überrascht hat uns die grosse Resonanz am neuen Standort.

In der neuen, 2018 eröffneten Manufaktur in Kreuzlingen haben Meyer und sein Team genug Platz und Material, um alle Kundenwünsche zu erfüllen. Bild: Reto Martin

Woran machen Sie die fest?

Vor drei Jahren wussten die wenigsten, wo unsere Fabrik ist und beim Namen Tour de Suisse dachten viele zuerst an die Velorundfahrt. Heute fällt unsere Manufaktur auf, wenn man an ihr vorbeifährt. Unser Showroom spricht die Leute an und dient als Verkaufsunterstützung. Wir hatten diesen Sommer viele Besucherinnen und Besucher und unser Beratungsteam war bis zu drei Wochen ausgebucht.

Wer kauft Ihre Velos?

Unsere Kundinnen und Kunden sind vor allem Menschen ab dreissig, die einen qualitativen Anspruch haben und der Velomobilität einen hohen persönlichen Stellenwert einräumen.

Wie entwickelt sich der E-Bike-Trend?

Seit wir vor vier Jahren auf neue Antriebe umgestiegen sind, geht die Entwicklung steil nach oben.

Heute haben sieben von zehn verkauften «Tour de Suisse»-Velos einen Motor.

Ist die Hemmschwelle, ein E-Bike zu fahren, gefallen?

Ich erlebe sie nur noch selten. Die heutigen E-Bikes sind moderne Produkte und haben eine tolle Optik. Die Kundschaft realisiert nach und nach, dass E-Bikes für mehr Reichweite und Fahrspass sorgen.

E-Bikes bringen auch unsichere Lenkerinnen und Lenker zurück auf den Sattel. Eine Gefahr?

Nein, eine Chance. Natürlich ist es ein potenzielles Risiko, wenn 85-Jährige, die seit 20 Jahren nicht mehr Velo gefahren sind, ohne Fahrkurs auf ein E-Bike steigen.

Für mich gilt aber der Anspruch, dass jeder und jede Verantwortung für sich selbst übernimmt. Das Velofahren durch staatliche Regulierungen einzuschränken wäre falsch.

Auch nicht durch eine generelle Helmpflicht für E-Bikes?

Das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Im Namen des Schweizer Veloverbands wehre ich mich entschieden dagegen. Die Entscheidung für oder gegen den Helm sollte weiterhin jeder und jede selbst treffen können. Ein Beispiel: Wenn ich morgens mit dem E-Bike zum Bäcker fahre, müsste ich einen Helm anziehen – nicht aber, wenn ich auf dem normalen Velo genau gleich schnell unterwegs bin. Das ist absurd. Wir brauchen keine staatlich verordnete Vollkaskogesellschaft.

Weshalb nicht?

Verbote und zu strenge Regeln stigmatisieren das Velofahren als etwas Gefährliches, was es nicht ist. Die Zahl der E-Bike-Unfälle muss im Verhältnis zur steigenden Nutzung betrachtet werden – dieser Zusammenhang wird oft ausgeblendet. Untersuchungen in verschiedenen Ländern zeigen zudem, dass eine Helmpflicht die Menschen vom Velofahren abhält.

Der Bund geht einen Zielkonflikt ein, wenn er einerseits Klimaziele definiert und andererseits das Velofahren mit Regulierungen eindämmt.

Sie sind mit dem Velo unterwegs?

Ich bin begeisterter Hobby-Velofahrer, könnte aber konsequenter sein. Zur Arbeit fahre ich oft mit meinem Auto, weil ich etwas Zeit spare, Termine verbinden kann und nicht zuletzt auch, weil ich ein Gewohnheitstier bin.

Welche Eigenschaften helfen dem Gewohnheitstier Reto Meyer, eine Velofirma zu führen?

Ich bin chancenorientiert und ausgeglichen. Wir sind überhaupt nicht hierarchisch aufgestellt, das brauche ich nicht.

Einer Firma kann es nur gut gehen, wenn die Angestellten in ihrer Arbeit einen Sinn erleben und sich einbringen können.

Welche Eigenschaften stehen Ihnen im Weg?

Mir fehlt die grenzenlose Kreativität, um ganz quer zu denken. Ich bin kein grosser Freigeist, eher Pragmatiker – vielleicht kommt das noch.

Wie steht es um Ihre handwerklichen Fähigkeiten?

Obwohl ich nicht sehr talentiert bin, habe ich als Zimmermann geschnuppert – ein schöner Beruf, weil man unmittelbar sieht, was man geleistet hat.

Reto Meyer, Geschäftsführer der Tour de Suisse Rad AG. Bild: Reto Martin

Mit wem würden Sie sich gerne auf einen Kaffee treffen?

Elon Musk. Er ist ein Tausendsassa. Er geht neue Wege, kreiert, prägt Branchen und schafft eine faszinierende Dominanz in der Kommunikation.

Haben Sie ein geheimes Talent?

Ich koche ziemlich gut und hier bin ich kreativ. Meine Freunde mögen mein Stroganoff besonders gern.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Ich habe eine drei- und eine fünfjährige Tochter – sie halten meine Frau und mich auf Trab. Ich bin gerne draussen und je älter ich werde, desto mehr schätze ich die ruhigen Momente.

Welchen Veloausflug im Kanton Thurgau empfehlen Sie?

Wenn ich zwei, drei Stunden Zeit habe, fahre ich den Seerücken runter bis nach Stein am Rhein oder Stammheim und dann wieder zurück über das Haidenhaus oder den Napoleonturm. Auf dem Seerücken ist man weg vom Verkehr und kann sich wunderbar vertun.

Wenn Sie ein Velo wären, was wären Sie für eines?

Ich wäre ein Randonneur – fast wie ein Rennvelo, nur nicht ganz so sportiv und dafür zuverlässig, langlebig und offen für Neues.