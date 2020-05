«Wir bleiben klein, aber fein»: Die Frauenfelder Sanitärfirma Schäfli und Dietrich AG geht an die nächste Generation Nach knapp 40 Jahren hat Thomas Schäfli das Frauenfelder Sanitärunternehmen Schäfli und Dietrich AG am vergangenen Freitag in neue Händen übergeben. Die Geschäftsleitung teilen sich nun sein Sohn Raphael sowie die langjährigen Mitarbeiter Daniel Zarn und Marcel Kraus.

Thomas Schäfli (2.v.l.) mit den neuen Geschäftsinhabern Daniel Zarn, Raphael Schäfli und Marcel Kraus in der Werkstatt. (Bild: Samuel Koch)

Die Stabübergabe hat sich längst abgezeichnet. Jetzt ist sie durch Thomas Schäfli, den bisherigen Geschäftsinhaber der Schäfli und Dietrich AG, offiziell erfolgt. Am Freitag hat er seine Sanitär- und Installationsfirma an die nächste Generation übergeben. «Wir freuen uns sehr über die Nachfolgeregelung», erklärt Schäfli beim Apéro am Firmensitz an der Zürcherstrasse 254.

Thomas Schäfli gibt seine im Jahr 1983 gegründete Firma in bekannte Hände. Die Geschäftsleitung teilen sich neuerdings sein Sohn Raphael, seit 13 Jahren im Betrieb tätig, sowie die langjährigen Mitarbeiter Daniel Zarn und Marcel Kraus. Letztere beteiligen sich mit je einem Zehntel am Geschäft, das jedoch weiterhin in Familienbesitz bleibt. Thomas Schäfli sagt:

«Wir haben eine gute Lösung gefunden.»

Er zieht sich nach seiner baldigen Pension aus dem operativen Geschäft zurück, will jedoch weiterhin unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Das neue Trio arbeitet schon länger in dieser Konstellation zusammen, weshalb sich mit der offiziellen Übergabe von vergangener Woche nicht viel verändern wird. Der neue Hauptinhaber Raphael Schäfli sagt:

«Wir bleiben klein, aber fein.»

Wachstum sei nicht primäres Ziel, sondern Kontinuität. Gerade auch angesichts der derzeitigen Krise, von welcher die Schäfli und Dietrich AG wie der Grossteil aller Unternehmungen ebenso betroffen sind.

Vom Zweimannbetrieb zu 28 Angestellten

Die Schäfli und Dietrich AG entstand in den frühen 80er-Jahren aus einer Fusion, die jedoch bereits nach zwei Jahren nach dem plötzlichen Tod von Hans Dietrich vor eine erste grosse Herausforderung gestellt wurde.

Thomas Schäfli übernahm die Fäden mit seiner Frau Denise und entwickelte den ehemaligen Zweimannbetrieb zu einem Betrieb mit mittlerweile 28 Angestellten und einem Jahresumsatz von zirka sechs Millionen Franken.