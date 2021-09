Winzer im Seebachtal Von Geheimfavoriten und Überfliegern: Weinfest bei Hausammann in Iselisberg und Saxer in Nussbaumen Das Weingut Saxer in Nussbaumen und Hausammann in Iselisberg haben zum zeitgleichen Weinfest eingeladen.

Nadine und Urs Hausammann in ihrem Panorama-Pavillon. Bild: Roland Müller

Es hat Tradition, dass verschiedene Weingüter während des Übergangs vom Sommer auf den Herbst zu einem Fest auf das Weingut einladen. In diesem Jahr es an einem Ort erfolgt, wo es bis anhin mit dem niederschlagsreichen Sommer in den Reben alles andere als erwünscht verlief. Doch nun scheinen sich die Reben dank dem nun prächtigen Spätsommerwetter etwas zu erholen und bilden wieder etwas Blattgrün, was die Umstände erleichtert.

Übers vergangene Wochenende gehörte das Weingut von Urs und Nadine Hausammann im unteren Thurtal zu den Gastgebern, wo das Weingut mitten in der Reblage Iselisberg liegt. «Wir dürfen unseren Kunden und Besuchern unsere Weine im Panorama-Pavillon zeigen», sagt Urs Hausammann. Dabei konnten die Besucher einen wunderbaren Ausblick übers ganze Thurtal und bei Fernsicht bis in die fernen Alpen geniessen. Nadine Hausammann erklärt:

«Unser Geheimfavorit ist der Pinot Royal, welcher viele Eigenschaften eines Amarone hat und mit getrockneten Pinot-Noir-Trauben gekeltert wurde.»

Doch nebst den Blauburgundern werden auf dem Weingut mit 5,4 Hektare Rebfläche bei den Rotweinen auch der Cabernet Dorsa, Diolinoir und Regent angebaut. Bei den Weissweinen werden nebst Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc und Johanniter kultiviert. Zugleich bereichert der Gewürztraminer den Sortenspiegel, welcher auch speziell im Barrique ausgebaut mit faszinierenden Noten angeboten wird. Die Besucher wurden zugleich im gemütlichen Rahmen mitten in der grossen Reblage des Iselisberg mit Fischchnusperli und Käsevariationen kulinarisch verwöhnt.

Frische Leberli und Braten vom Holzkohlegrill

Zeitgleich geht in Nussbaumen jeweils am ersten Wochenende im September das Herbstfest auf dem Weingut Saxer über die Bühne. Auch dort wurden die Genüsse für Gaumen und Magen zelebriert. Am späteren Samstagnachmittag gab es frisch zubereitete Leberli und am Sonntag einen Braten vom Holzkohlegrill. Dazu lief musikalische Unterhaltung, welche für eine angenehme Feststimmung sorgte.

Die Blaskapelle Thurgados unterhält die Gäste im Festzelt auf dem Weingut Saxer. Bild: Roland Müller

Doch auch die Weinverkostung durfte nicht fehlen, wo die gesamte Palette im Glas ausgeschenkt wurde. Zu einem Überflieger entwickelte sich der «Thurgileu» als sympathischer Botschafter. Entsprechend freute sich Winzer Jimmy Saxer, dass diese Neuheit alle Erwartungen erfüllte. Zugleich durfte das Weingut gleich drei Medaillen feiern, welche es am «Grand Prix du Vin Suisse» gewonnen hat.