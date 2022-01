Aadorf Das Aadorfer Repair Café war einmal mehr eine willkommene Dienstleistung Nachhaltig und günstig: Das war am Samstag erneut das Repair Café im Gemeindezentrum Aadorf.

Im Foyer des Aadofer Gemeindezentrums flickt Bruno Bürkler eine vorsintflutliche Kaffeemaschine.

Am Samstagmorgen mussten die elf ehrenamtlichen Reparateure und Reparateurinnen nicht lange warten, bis die ersten schadhaften Utensilien auf ihren Arbeitstischen landeten. Egal, ob es sich dabei um Gegenstände aus Holz, Metall, Karton, Papier, Stoff oder Plastik handelte. Nach Türöffnung auszumachen waren etwa eine Kaffeemaschine, ein Massagegerät, ein Entfeuchter, ein Staubsauger, ein Garageöffner, ein Plüschhund, ein Kinderkarussell, ein Verschluss einer Perlenkette, eine am Ellbogen durchgescheuerte Weste oder ein Loch in den Jeans. Schliesslich kamen 85 Objekte zusammen, eine Rekordzahl.

Peter Gschwend bringt ein Massagegerät auf Vordermann. Bild: Kurt Lichtensteiger

Wie auch immer: Alles wurde vorerst einer eingehenden Prüfung unterzogen. Erwiesen sich die Havarien als behebbar und lohnenswert, so machten sich die ausgewiesenen Profis – etwa ein pensionierter Elektriker, Automatiker, Schreiner oder eine Näherin und Schneiderin – sogleich an die Arbeit. Gewappnet für die Herausforderungen, denn geeignete Werkzeuge und notwendige Hilfsmittel hatten sie gleich selbst mitgebracht. Handelte es sich um eine Kleinigkeit, so erfolgte die Behebung des Schadens im gegenseitigen Austausch und war nur von kurzer Dauer. Eine allfällig längere Wartezeit liess sich jedoch in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen bestens überbrücken.

Konnte den Gebrauchsgegenständen oder Lieblingsobjekten dank professioneller Hilfe wieder neues Leben eingehaucht werden, so war die Freude bei den Überbringern offensichtlich gross. Zumal es sich erst noch um eine gratis Dienstleistung handelte. Meist zeigten sich deren Benutzer über den kostenlosen Service so dankbar, dass sie einen verdienten Obulus leisteten. Eine Reparaturgarantie konnte selbstverständlich nicht gewährt werden.

Dölf Frei mit einem multifunktionalen CD-Player mit Radio. Bild: Kurt Lichtensteiger

Frohlocken über die Bestrebungen durfte auch die Organisation «Repair Café Hinterthurgau». Ihr Ziel, mit den vorhandenen Ressourcen schonend umzugehen und der Wegwerfmentalität ein Schnippchen zu schlagen, ist bestimmt erreicht worden. Da zählen auch kleine Schritte, vor allem ein Mentalitätswandel in den Köpfen der Verbraucher. In Münchwilen am 12. März und in Eschlikon am 14.Mai finden im Hinterthurgau die nächsten Repair Cafés statt. Dort und in Aadorf erhält der Verein zweimal im Jahr Gastrecht.