Wilen Kampfwahl um Schulratssitze: In Wilen finden sich mehr Interessierte als Sitze zur Verfügung stehen Sechs Personen kandidieren für einen der fünf Sitze in der Primarschulbehörde Wilen. Im Sekundarschulzentrum Ägelsee kommt es hingegen zu keiner Kampfwahl.

Barbara Jaeger, Präsidentin der Primarschule Wilen, kandidiert erneut. Bild: PD

Viele Gemeinden bekunden Mühe, genügend geeignete und interessierte Bürgerinnen und Bürger für ein öffentliches Amt wie den Gemeinderat, den Schulrat oder eine Kommission wie etwa der Rechnungsprüfungskommission (RPK) oder Geschäftsprüfungskommission (GPK) zu gewinnen. Als löbliche Ausnahme rückt immer wieder Wilen in den Fokus. Oft gibt es in dieser gut 2500 Einwohner zählenden Hinterthurgauer Gemeinde mehr Kandidierende, als Sitze zur Verfügung stehen.

Das ist auch bei den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2021 bis 2025 der Primarschulbehörde Wilen der Fall: Sechs Kandidierende bewerben sich um einen der fünf Sitze. Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 7. März statt; die neue Legislaturperiode beginnt am 1. August.

Zwei Rücktritte sorgen für eine Kampfwahl

Im Primarschulrat Wilen kommt es zu zwei Rücktritten. Barbara Egli, Ressort Administration und Schulergänzende Angebote, tritt nach vierjähriger Behördentätigkeit nicht mehr an. Roland Hofer, Ressortinfrastruktur, verzichtet nach zehnjähriger Behördentätigkeit auf eine weitere Kandidatur.

Zur Wiederwahl stellen sich Barbara Jaeger, Schulpräsidentin seit August 2018 und Behördenmitglied seit August 2015, Monika Schafroth, Ressort Pädagogik, Behördenmitglied seit dem 1. Januar 2019, und Bruno Schuster, Ressort Finanzen, Behördenmitglied seit 15 Jahren. Für die zwei frei werdenden Sitze kandidieren drei Personen: Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur, Karin Scherrer, Detailhandelsangestellte, und Marie Schildknecht, Sachbearbeiterin Administration. Da eine Person mehr kandidiert als Sitze zur Verfügung stehen, kommt es zu einer Kampfwahl.

Stille Wahl in der Rechnungsprüfungskommission

Auch in der Rechnungsprüfungskommission (PK) kommt es zu zwei Rücktritten: Leila Granwehr und Simon Wetter verzichten auf eine erneute Kandidatur. Zur Wiederwahl stehen Pascal Lerch, Mitglied der RPK, und Marc Ledergeber, Suppleant. Neu zur Wahl gestellt haben sich der ehemalige Suppleant Dominik Schmid und Marela Schneider als neue Mitglieder der RPK und Karin Stillhart als neue Suppleantin.

Die Schulgemeindeordnung der Primarschule Wilen sieht in Artikel 8 Absatz 2 die Möglichkeit einer stillen Wahl für die Mitglieder der RPK vor, wenn gleich viele Kandidaten wie Sitze vorhanden sind. Die Voraussetzung ist nach der Eingabefrist vom 11. Januar 2021 eingetreten. Die Kandidierenden sind somit in stiller Wahl gewählt.

Sekundarschule Ägelsee: Ein Rücktritt in der Behörde

Armin Blöchlinger, Präsident des Sekundarzentrums Ägelsee, kandidiert erneut. Bild: PD

Die Gesamterneuerungswahlen betreffen auch das gemeinsame Sekundarschulzentrum Ägelsee der Politischen Gemeinden Wilen und Rickenbach. Schulpräsident Armin Blöchlinger (Wilen) stellt sich zur Wiederwahl. Ebenso die Behördenmitglieder Natalie Bingesser (Rickenbach), Roland Hollenstein (Rickenbach) sowie Nicole Sprenger (Rickenbach). Daniel Jabornegg (Wilen) verzichtet nach zehn Amtsjahren auf eine erneute Kandidatur. Für den vakanten Sitz in der Schulbehörde kandidiert Bernadette Ledergerber. Die Sozialarbeiterin wurde 1974 geboren und wohnt in Wilen.

Bei der dreiköpfigen RPK kommt eine stille Wahl zustande. Gewählt sind die drei bisherigen Reto Angehrn (Wilen), Ernst Mäder (Wilen) und Thomas Braunwalder (Rickenbach).

Die 1979 geborene Aydin Gülay, kaufmännische Angestellte aus Rickenbach, ist neues Ersatzmitglied.

Alle eingereichten Wahlvorschläge erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Da zudem für die Rechnungsprüfungskommission nicht mehr Wahlvorschläge eingegangen als Sitze zu vergeben sind, hat die Schulbehörde die vier kandidierenden Personen in stiller Wahl als gewählt erklärt. Damit entfällt ein Urnengang. Die gewählten Personen können innert fünf Tagen die Wahl ablehnen. Diesfalls würde ein zweiter Wahlgang stattfinden.

Rickenbach hat schon gewählt

Leo Haas, Präsident der Primarschule Rickenbach, ist bereits im Amt bestätigt. Bild: PD

Die Primarschulgemeinde Rickenbach hat die Gesamterneuerungswahlen bereits am 29. November 2020 durchgeführt. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 22 Prozent. Innerhalb der Frist von fünf Tagen nach der Abstimmung sind keine Ablehnungen der Wahl eingetroffen. Somit sind per 1. August 2021 alle Chargen mit gewählten Personen besetzt.

Sämtliche Schulratsmitglieder traten zur Wiederwahl an. Schulpräsident Leo Haas erhielt 265 (94,3 Prozent) Stimmen bei einem absoluten Mehr von 141 Stimmen. Die weiteren Schulratsmitglieder wurden wie folgt gewählt (absolutes Mehr: 139): Magdalena Hvalic erhielt 278 Stimmen (94,2%), Andreas Bommer 273 (92,5%), Cornelia Rotach 271 (91,9%) und Sabrina Blum 254 (86,1%). In die Rechnungsprüfungskommission gewählt wurden bei einem absoluten Mehr von 137 Stimmen die Bisherigen Evelyne Strebel mit 271, Christian Krauer mit 268 und Michael Bebie mit 255 Stimmen. Bei den Suppleanten der RPK betrug das absolute Mehr 136 Stimmen. Gewählt wurden Céline Bähler mit 273 und Gülay Aydin 245 Stimmen.