Wilen «Gesucht: Eine Person mit Durchsetzungsvermögen» – Bürger der Gemeinde Wilen wollen die Suche nach einem Gemeindeoberhaupt nicht dem Zufall überlassen In einem Jahr gibt der Gemeindepräsident von Wilen sein Amt ab. Bereits jetzt hat sich ein Bürgerkomitee auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begeben – auch weil es verhindern will, dass Wilen am Ende ohne Präsident oder Präsidentin dasteht.

Marc Ledergerber, Präsident des Findungskomitees, will idealerweise zwei Personen für die Wahl vorschlagen. Bild: Lara Wüest

Was ihn antreibt? Die Sorge, dass niemand für das Amt kandidiert. Und die Gemeinde am Ende führerlos dasteht. Marc Ledergerber, Wirtschaftsprüfer, 46 Jahre, das dunkelbraune Haar an den Schläfen leicht ergraut, sitzt an diesem regenkalten Mittwochmorgen im Sitzungszimmer seines Büros in Gossau und erzählt, warum er, zusammen mit anderen, für die Gemeinde Wilen einen neuen Gemeindepräsidenten oder eine neue Gemeindepräsidentin sucht.

Immer wieder verzieht er im Gespräch das Gesicht, immer dann, wenn es um ihn geht. Denn Ledergerber steht nicht gern im Mittelpunkt, es geht ihm um die Sache. Oder eher: um die Gemeinde. Seit 14 Jahren lebt er mit seiner Familie in Wilen, über das er sagt, es sei sein Lebensmittelpunkt. Ledergerber ist Mitglied in mehreren Vereinen. Und er ist auch Präsident der Wilener Rechnungsprüfungskommission. Also von jenem unabhängigen Organ, welches der Gemeinde bei den Finanzen auf die Finger schaut.

Eine Aufgabe mit viel Verantwortung und ohne Lohn

Kurt Enderli, abtretender Gemeindepräsident Wilen Bild: PD

Als der aktuelle Gemeindepräsident Kurt Enderli im März nach fast zwei Jahrzehnten seinen Rücktritt bekanntgab, fragte die Gemeinde Wilen Ledergerber an, ob er sich nicht um die Nachfolge kümmern wolle. Allerdings nicht in einem offiziellen Auftrag, sondern als Privatperson.

Es ist eine Aufgabe mit viel Verantwortung und ohne Lohn, eine, die nicht alle übernehmen würden. Doch für Ledergerber war klar: Es steht zu viel auf dem Spiel, um Enderlis Nachfolge dem Zufall zu überlassen. Das Amt sei zu wichtig. Er sagt:

«Ein Gemeindepräsident oder eine Gemeindepräsidentin kann viel bewegen.»

Er spricht vom CEO mit Doppelfunktion, einer Person, welche dem Gemeinderat vorsteht und die Verwaltung führt.

Und so begab sich Ledergerber auf die Suche. Vorerst aber nicht auf jene nach einem Gemeindeoberhaupt, sondern auf jene nach Gleichgesinnten. Ledergerber wollte ein Findungskomitee bilden, das zusammen mit ihm nach passenden Kandidaten Ausschau hält.

Am vergangenen Montag nun hat das Komitee zum ersten Mal getagt. Über dieses sagt Ledergerber: «Es besteht aus Persönlichkeiten, die man in Wilen kennt.» Auch ihnen, sagt Ledergerber, liege die Gemeinde am Herzen. Auch sie arbeiten ehrenamtlich und unabhängig von der Gemeinde. Nur zwei Personen vertreten jeweils eine der zwei Ortsparteien SVP und FDP.

Das Bürgerkomitee Das Findungskomitee besteht aus drei Frauen und drei Männern, die alle in Wilen leben. Sie sind zwischen 30 und 60 Jahren alt und zwei von ihnen gehören einer der beiden Ortsparteien an. Folgende Personen sind im Komitee: Sybille Brühwiler, Barbara Jaeger, Marc Ledergerber (Komiteepräsident), Jeannine Scherrer (SVP), Toni Somm, Simon Wetter (FDP).

Ein Wilener Gemeindepräsident aus der Romandie?

Das Komitee, dem sechs Personen angehören, hat mit seiner Arbeit begonnen. In der Sitzung am Montag habe es als Erstes ein Anforderungsprofil für einen Gemeindepräsidenten, eine Gemeindepräsidentin erstellt, sagt Ledergerber. Gesucht: Eine teamfähige Person mit Durchsetzungsvermögen. Eine Person, die bereit ist, ihren Wohnsitz nach Wilen zu verlegen.

Die Anforderungen, die Ledergerber aufzählt, klingen vage. Als wüsste das Komitee selber nicht, wonach es sucht. Doch Ledergerber sagt, das sei Absicht:

«Das Inserat soll ein breites Personenspektrum ansprechen. Und vor allem niemanden abschrecken.»

Denkbar, sagt er, seien zum Beispiel Bewerber, die nicht in der Umgebung lebten. Sogar auch solche aus der Westschweiz.

Ivan Knobel, Gemeindepräsident Rickenbach TG Bild: PD

Ein Wilener Gemeindepräsident aus der Romandie? So abwegig ist der Gedanke nicht. Ivan Knobel zum Beispiel, der Gemeindepräsident aus der Nachbargemeinde Rickenbach, war Stadtschreiber in Payerne im Kanton Waadt als er für das Amt kandidierte.

Und auch der jetzige Wilener Gemeindepräsident Kurt Enderli, der einst eine Lehre als Bäcker/Konditor abschloss, war vor seiner Wahl kein Ortsansässiger. Er arbeitete in der Lebensmittelindustrie in Luzern. Weil sein damaliger Betrieb schliessen musste, suchte er eine neue Stelle. Als seine Schwester ihm das Zeitungsinserat schickte, in dem stand, dass Wilen einen neuen Präsidenten sucht, hielt der das zuerst für eine «Schnapsidee», wie er dieser Zeitung einst sagte. Doch weil er einen neuen Job brauchte, bewarb er sich trotzdem – und leitete daraufhin die Geschicke der Gemeinde fast 20 Jahre lang.

Noch kann viel passieren

Ende Mai wird das Findungskomitee die Stelle ausschreiben. Bewerbungsschluss ist vor den Sommerferien, so der Plan. Über den Sommer will das Komitee Bewerbungsgespräche führen und so zwei passende Kandidaten finden. Und diese dann der Bevölkerung zur Wahl präsentieren. Auch drei Kandidierende sind denkbar, oder nur einer, je nachdem, wer sich bewirbt. Die Wahl findet voraussichtlich am 28. November statt, die Amtsübernahme erfolgt Anfang Juni im nächsten Jahr.

Ob einer der Kandidierenden des Findungskomitees letztlich wohl auch gewählt wird? Ledergerber zuckt mit den Schultern. Noch kann viel passieren. So ist es zum Beispiel möglich, dass sich ein weiteres Komitee bildet, das nach Kandidaten sucht. Alle, die wollen, können sich auf eine solche Suche begeben. In manchen Gemeinden nehmen sich zum Beispiel die Ortsparteien dieser Aufgabe an. Da es in Wilen aber nur zwei Parteien gibt, die FDP und die SVP, und diese bereits zwei Vertreter im Komitee haben, ist das in dem Fall wohl ausgeschlossen.

Eine einzige Voraussetzung

Wahrscheinlicher ist, dass weitere Personen zu Wahl antreten. Auch solche ohne Komitee im Rücken. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Person wahlberechtigt ist in der Schweiz. Wer allerdings auf die Wahlliste der Gemeinde kommen will – was die Wahlchancen in der Regel erhöht – muss zusätzlich zehn Unterschriften von Wilener Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern sammeln und seine Kandidatur bis am 4. Oktober bei der Gemeinde einreichen.

Wie viele Personen sich auf das Inserat des Findungskomitees bewerben, und ob überhaupt jemand qualifiziertes dabei ist, auch das ist für Ledergerber schwer abschätzbar. Er sagt:

«Ich rechne mit allem.»

Ob er sich in der Not auch selber zur Wahl stellt? Bestimmt nicht, sagt er und lacht.