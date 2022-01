Wenn der Landi in Gloten dereinst eröffnet wird, schliesst jener in Wil. Da die Platzverhältnisse in der Liegenschaft beim Ilgenkreisel mitten in der Stadt nicht mehr ausreichen, wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht – und ist nun in Gloten gefunden. Wann der Umzug erfolgt, ist offen und hängt davon ab, wann die Baubewilligung für das Provisorium Gloten erteilt wird. Für Verwirrung hatte in den vergangenen Tagen die Meldung gesorgt, dass die Baubewilligung am Standort Gebenloo in Bronschhofen durch die Stadt Wil verlängert wurde. Es handelt sich just um jenes Stück Land, wo sich der Wiler Landi ansiedeln wollte, bevor der Standort Gloten aktuell wurde. Bei den Verantwortlichen der Dachorganisation Laveba unterstreicht man auf Nachfrage, dass für die Nachfolge des Wiler Landis das Projekt in Gloten aktuell ist. Für Bronschhofen gebe es aktuell keine konkreten Pläne. Jedoch wollten die Verantwortlichen die vorliegende Baubewilligung nicht einfach so aufgeben. (sdu)