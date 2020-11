Auferstanden nach Rettungsaktion: Aadorf hat wieder eine Buchhandlung Mit einer neuen Genossenschaft im Rücken eröffnete am Freitag die komplett umgebaute Aadorfer Buchhandlung «Büecherchorb».

Das alte und neue Büecherchorb-Team: Verena Hutter, Geschäftsführerin Anschi Inauen und Charmaine Gotte. (Bild: Olaf Kühne)

Dass sich vor einem Ladenlokal Schlangen bilden, ist in Coronazeiten nichts Aussergewöhnliches. Am Freitagmorgen war die Menschenansammlung auf dem Trottoir vor der Aadorfer Buchhandlung «Büecherchorb» indes nur zu einem kleinen Teil dem grassierenden Virus geschuldet. Zwar besteht derzeit im Laden eine Limite von sechs Kundinnen und Kunden. Für den Stau vor dem Eingang sorgte aber ganz offensichtlich das grosse Interesse am aussergewöhnlichen Projekt.

Liegt doch die Schliessung des alten «Büecher-Chorbs» – noch mit Bindestrich geschrieben – gerade mal gut zwei Monate zurück. Und dieses Aus war nur bedingt der Pandemie geschuldet. Vielmehr sagte die damalige Genossenschaftspräsidentin bereits im April gegenüber unserer Zeitung: «Wir waren schon ohne Corona finanziell am Limit.»

Initiative vom Gewerbepräsidenten

Die Schliessung per Ende August war beschlossene Sache – und scheuchte das lokale Gewerbe auf. Verfügt doch Aadorf über ein für Hinterthurgauer Verhältnisse vielfältiges Detailhandelsangebot, dem nun die Verarmung drohte. Gewerbepräsident Paul Lüthi wandte sich an Kantonsrat und Ex-Raiffeisen-Direktor Peter Bühler und damit an einen Mann, der bekanntermassen gerne Sachen anreisst. Schnell waren denn auch die Kantonsrätinnen Cornelia Hasler-Roost und Sabina Peter Köstli, Schulbehördenmitglied Patrick Neuenschwander und GLP-Präsident Michael Haldemann mit im Boot. So reichte Ende September eine gut besuchte Infoveranstaltung, um das für einen Neustart erforderliche Genossenschaftskapital von 100'000 Franken zusammen zu kriegen.

Was seither – in nur gerade sechs Wochen – geschah, ist beachtlich. Der Innenausbau ist komplett neu und darf sich sehen lassen. Zudem wurde von der Vorgängerorganisation kein einziges Buch übernommen, das Sortiment startete folglich bei null.

Für das Personal gilt das Gegenteil, die Genossenschaft setzt auf das bisherige Trio: Geschäftsführerin Anschi Inauen sowie Verena Hutter und Charmaine Gotte. Dass der Verwaltungsrat um Präsident Peter Bühler mit diesem Entscheid richtig liegen dürfte, zeigt sich schon am Eröffnungstag: Man kennt sich bereits, ist meist per Du, Passanten rufen Glückwünsche über die Strasse. Kurzum: In Aadorf freut man sich über den geretteten Buchladen. Es ist just diese Euphorie, die Peter Bühler nutzen will: «Das ist die Botschaft, die wir in den kommenden sechs Monaten im Hinterthurgau und von Elgg bis Winterthur verbreiten müssen: Bestellt bei uns!»

Auslieferung in Aadorf und Elgg mit dem Velo

Was es in Aadorf zu bestellen – und zu kaufen – gibt, erklärt Anschi Inauen. «Im Laden haben wir das Sortiment einer klassischen Dorfbuchhandlung», sagt die Geschäftsführerin. «Eine Spezialisierung könnten wir uns gar nicht erlauben.» Hingegen fänden sich im neu erstellten Onlineshop rund zehn Millionen Titel. «Eingetroffene Bestellungen von Auswärtigen verschicken wir innert eines Tages per Post», verspricht sie. «Und in Elgg und Aadorf liefern wir persönlich und ganz umweltfreundlich mit dem Velo.»

Der «Büecherchorb» zählt derzeit 180 Genossenschafter, der Verwaltungsrat entspricht der Initiantengruppe – plus Anschi Inauen ohne Stimmrecht. «Wegen ihrer branchenspezifischen Kompetenzen», sagt Peter Bühler und gesteht freimütig: «Abgesehen davon, dass wir auch manchmal ein Buch lesen, haben wir im Vorstand kaum Ahnung vom Buchhandel.» Davon war am Freitagmorgen allerdings nichts zu spüren.