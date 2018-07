Wieder Wind in den Haaren dank Mobilitätsprojekt in Gachnang

Das «Bodana» fährt Bewohner mit Rikschas aus

SALMSACH. Das «Bodana» in Salmsach beteiligt sich am Projekt «Radeln ohne Alter – Das Recht auf Wind im Haar». Es hat seine Wurzeln in Dänemark bei Ole Kassow, der 2013 begann, mit einer Rikscha Bewohner eines Altersheims zu Ausfahrten abzuholen.