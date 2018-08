Das Bundesgericht rüffelt den Kanton Thurgau Wegen des Falls Kümmertshausen hat das Bezirksgericht Kreuzlingen einen Zivilfall vernachlässigt. Laut Bundesgericht hätte der Kanton für Entlastung sorgen müssen. Auch das Thurgauer Obergericht hat kürzlich Kritik aus Lausanne erhalten, weil es einen Fall zu lange liegen liess. Thomas Wunderlin

Zuschauer warten auf Einlass ins Rathaus Kreuzlingen zur Urteilsverkündung im Fall Kümmertshausen am 22. Januar 2018. (Bild: Donato Caspari)

Per 21. August 2017 stellte das Thurgauer Obergericht dem Bezirksgericht Kreuzlingen einen Entscheid zu, mit dem es ein Urteil des Bezirksgerichts aufhob. Es ging um ein Konkubinatspaar, das sich seit 2009 um die Aufteilung einer Liegenschaft im Miteigentum stritt.

Da das Bezirkgericht Kreuzlingen bis am 16. März 2018 keinen Finger in der Sache rührte, erhob der Anwalt des Mannes eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung. Das Thurgauer Obergericht reagierte nun schnell und wies am 11. April die Beschwerde ab; es zeigte Verständnis dafür, dass das Bezirksgericht Kreuzlingen wegen des umfangreichen Falls Kümmertshausen überlastet war. Bezirksgerichtspräsidentin Ruth Faller sicherte zu, der Fall werde in den Sommergerichtsferien wieder an die Hand genommen.

Bundesgericht weist Bezirksgericht direkt an

Der Mann zog seine Beschwerde gleichwohl ans Bundesgericht weiter. Dieses hat ihm nun im Wesentlichen Recht gegeben (Urteil 4A_321/2018). Aus «prozessökonomischen Gründen» weist das Bundesgericht das Bezirksgericht Kreuzlingen direkt an, bis spätestens Ende September einen Beweisbeschluss im Fall des zerstrittenen Konkubinatspaars zu erlassen.

Für die Überlastung durch den «gerichtsnotorischen Straffall Kümmertshausen» hat das Bundesgericht kein Verständnis: «Es ist Sache des Kantons, die entsprechenden Entlastungsmassnahmen zu treffen, damit das Beschleunigungsgebot nicht verletzt wird.» Zur Beurteilung einer Verfahrensdauer sei massgebend, «ob das Verfahren in Anbetracht der auf dem Spiel stehenden Interessen zügig durchgeführt worden ist und die Gerichtsbehörden insbesondere keine unnütze Zeit haben verstreichen lassen».

Die drei zuständigen Bundesrichterinnen weisen daraufhin, dass schon das Obergericht dem Bezirksgericht die Vorgabe gemacht habe, bis Ende September einen Beweisbeschluss zu erlassen. Das Obergericht habe damit materiell eine Rechtsverzögerung bejaht. Der Kanton Thurgau muss dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von 2000 Franken bezahlen.

Weitere Beschwerden wegen Rechtsverzögerungen seien «weder hängig noch angedroht», sagt die Präsidentin des Bezirksgerichts Kreuzlingen, Ruth Faller. Weiter will sie das Urteil des Bundesgerichts nicht kommentieren.

Justizdirektorin kündigt Vernehmlassung an

Auf die Frage, ob sie sich vom Bundesgerichtsurteil angesprochen fühle, antwortet die Thurgauer Justizdirektorin Cornelia Komposch per Mail mit: «Ja!» Das Department für Justiz und Sicherheit kommentiere jedoch Gerichtsentscheide grundsätzlich nicht. Ihr sei die Problematik bekannt, dass besonders umfangreiche Prozesse, Schwangerschaften oder Krankheitsfälle zu besonderen Belastungen des Obergerichts und der Bezirksgerichte führen, erklärt die SP-Regierungsrätin weiter. Deshalb habe sie in den Regierungsrichtlinien dieser Legislatur eine Überprüfung der Justizorganisation angekündigt. Ein Entwurf mit verschiedenen Gesetzesanpassungen werde diesen Herbst in die Vernehmlassung geschickt.

Das Bundesgerichtsurteil sei korrekt, kommentiert Christian Koch (SP, Matzingen), Präsident der Justizkommission des Grossen Rats. Für einen Rechtssuchenden sei es unerheblich, weshalb es zu Verzögerungen komme. Um solche Fälle zu verhindern, müssten aber die Kapazitäten der Gerichte «erheblich ausgebaut werden, mit entsprechenden Kosten». Letztlich sei es ein politischer Entscheid, ob der Kanton Thurgau seine Strukturen auf ausserordentliche Fälle auslegen möchte, oder ob er in Kauf nehme, «dass es zu Verzögerungen, somit auch zu gutgeheissenen Beschwerden beim Bundesgericht, kommt».

Nur acht Prozent Beschwerden aus dem Thurgau erfolgreich

Der Sprecher des Obergerichts, Thomas Soliva, weist daraufhin, dass die Quote der Entscheide des Obergerichts, die vom Bundesgericht in den letzten zehn Jahren korrigiert wurden, bei etwas über 8 Prozent liege. Auch bei voluminösen Fällen sei der tatsächliche Aufwand kaum vorhersehbar. Gleichzeitig könne im personellen Bereich in der Regel nicht schnell reagiert werden. Das Problem werde sich aufgrund der Revision des Zivil- und Strafrechtspflegegesetzes deutlich entschärfen.

Für die Behandlung des Falls Kümmertshausen am Obergericht wurde der Einsatz eines Bezirksgerichtspräsidenten als ausserordentlicher Ersatzrichter erwogen. Gemäss Soliva wird das Problem nicht auf diese Weise gelöst, «und zwar schon deshalb nicht, weil das Problem dann einfach auf das betroffene Bezirksgericht verschoben würde». Welche Massnahmen getroffen werden, könne erst entschieden werden, wenn feststehe, was genau Thema des zweitinstanzlichen Verfahrens bilde.