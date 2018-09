Kolumne Wie ein Bundesrat Mosttröpfli Der Thurgau hatte lange einen Schattenaussenminister, zum richtigen Bundesrat hat es Ernst Mühlemann nicht gereicht. Christian Kamm

Es konnte nur einen geben. Wer den 2009 verstorbenen Thurgauer Nationalrat Ernst Mühlemann zu Lebzeiten gekannt hat, weiss, was gemeint ist. Mühlemann war ein «animal politique», wie es in der jüngeren Thurgauer Geschichte seinesgleichen sucht. Ein Mann mit Saft und Kraft, unschlagbar eloquent für diese Breitengrade, nie um ein Bonmot oder eine Anekdote verlegen. Und wegen seiner zahlreichen Reisen an die Brennpunkte dieses Globus mit vielen Mächtigen per Du. Ernst Mühlemann − ein Politiker aus der Provinz eines ohnehin provinziellen Landes, aber mit weltmännischem Zuschnitt und Auftritt.

Eigentlich erstaunlich, dass es so einer in der mit herausragenden politischen Talenten nicht gerade gesegneten Schweiz nie in die Landesregierung geschafft hat. Zwar wurde der Thurgauer in der Berner Wandelhalle immer wieder mal als Bundesrats-Papabile gehandelt, zu mehr als zum Spitznamen des «Schattenaussenministers» hat es aber nicht gereicht. Und so muss der Kanton Thurgau weiterhin auf seinen ersten Bundesrat seit 1934 warten.

Posthume Lorbeeren für den umtriebigen Thurgauer gab es kürzlich vom ehemaligen Botschafter der Schweiz in Deutschland, Thomas Borer. Als ihn die Landesregierung vor 22 Jahren zum Leiter der Task-Force «Schweiz – Zweiter Weltkrieg» machen wollte, bat Borer keinen geringeren als Ernst Mühlemann um Rat. «Wenn das Vaterland ruft, dann geht man und fragt nicht, ob einem das nützt», habe ihm dieser am Autotelefon geraten, berichtet Borer. Von wegen Schattenaussenminister Mühlemann: So staatsmännisch, wie dieser Rat daherkommt, hätte es locker zum richtigen Aussenminister gereicht.