Widerstand gegen Mobilfunkanlage in Diessenhofen - Eigentümer verstorben

Die Einwohner von Diessenhofen sind nicht die einzigen im Bezirk Frauenfeld, die sich gegen den Bau einer Mobilfunkantenne in der Nähe eines Wohnquartiers zur Wehr setzen. In Thundorf kämpft der Verein Lebenswertes Thundorf seit längerem gegen den möglichen Bau einer Salt-Antenne beim Entsorgungshof. Die Gegner rügen den Gemeinderat, dass er nach der Zustimmung für mehrere Anträge an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung nichts gegen die Pläne für die Mobilfunkanlage unternehme. Derzeit sind noch mehrere Beschwerden bei Kanton oder Bundesgericht hängig. In Matzingen ist ebenfalls Opposition gegen eine geplante Salt-Antenne neben einem Spielplatz an der Frauenfelderstrasse 64 laut geworden. Daraufhin hat die Gemeinde das Gesuch abgelehnt. In Steckborn haben Anwohner gegen eine geplante Salt-Antenne am Buchenweg neben einem Kindergarten zahlreiche Unterschriften gesammelt und die Petition zuhanden der Stadt eingereicht. Das Unterseestädtchen lehnte die Baubewilligung ebenfalls ab. Sowohl in Steckborn als auch in Matzingen sind die Entscheide mittlerweile rechtskräftig. (sko)