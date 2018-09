Wetterfest auf Zeitreise am Mittelaltermarkt in Pfyn

Das vierte Erlebniswochenende des Vereins All Artia stand unter dem Motto «Der Königsweg Friedrich II». Historischer Hintergrund ist die Reise des 17-Jährigen, angehenden Königs und späteren Kaisers im Jahr 1212 von Rom nach Mainz. Es ist davon auszugehen, dass er dabei auf der alten Reichsstrasse durch Pfyn gezogen ist. Laut Eric Widmer schlossen sich einem solchen Tross nebst Rittern auch Händler, Handwerker, Falkner und Gaukler an. Vermutlich hat der König im September in Pfyn sein Lager aufgeschlagen. Die Besucher des Mittelaltertreffens erhielten einen Einblick ins Leben von damals. Im November wurde Friedrich II in Frankfurt am Main zum König gewählt und wenige Tage später in Mainz vom Erzbischof von Mainz gekrönt. (clu)