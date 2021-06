Wettbewerb Veronika Dierauers Thron mitten in Martigny: Kaltenbacher Steinbildhauerin erfolgreich mit Kunst im öffentlichen Raum Gegen 90 andere Kunstschaffende hat sich Veronika Dierauer durchsetzen können. Ihre begehbare Arbeit aus Marmor wird prominent auf der Bahnhofstrasse der Unterwalliser Stadt zu stehen kommen. Das Kunstwerk ist für die Bildhauerin ein Symbolbild für die Fantasien der Träume.

Veronika Dierauer mitten auf der Avenue de la Gare in Martigny, wo ihre Kunst dereinst stehen wird. Bild: PD/John Dierauer

«Ich darf mich an einem Kunstprojekt in Martigny beteiligen. Das ist für mich eine grosse Ehre», sagt die Bildhauerin Veronika Dierauer. Die 48-jährige Steinbildhauerin Veronika Dierauer aus Kaltenbach wurde mit ihrer Skulptur «Thron» als eine von vier Künstlern auserwählt, die Umgestaltung der rund einem Kilometer langen Avenue de la Gare in Martigny zu gestalten. 91 Kunstschaffende hatten für diesen durch die Unterwalliser Stadt Martigny ausgeschriebenen Wettbewerb Arbeiten eingereicht. Die Avenue soll mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer bringen und durch die neuen Kunstwerke eine besondere Aufwertung gewinnen.

Veronika Dierauer mit den Skizzen ihrer Arbeit Thron. Bild: PD/John Dierauer

Im Mittelpunkt der Arbeiten von Veronika Dierauer stehen Werke für den öffentlichen Raum. Im Martigny-Wettbewerb überzeugte sie die Jury mit ihrer Installation «Thron» – oder in Französisch «Trȏne» – sowie ihrer grossen künstlerischen Qualität. Doch wie kam sie auf die Idee, einen Thron aus Marmor, der in einer Wasserpfütze schwimmt, in einem Becken mit Wasserdüsen und Wasserhahn aus Chromstahl, die das Becken in unregelmässigen Abständen mit Wasser füllen und es sprudeln lassen, als Installation aufzuzeigen?

«Es ist eine Einladung zum Träumen, ein Grundbedürfnis für jeden Menschen. Der Thron ist ein Symbolbild für die Fantasien aller Träume. Er lädt ein, sich draufzusetzen und zu träumen. Ich habe mich als Einzige mit dem Element Wasser in Martigny beworben.»

Das sagt sie und ergänzt: «Die Besinnung auf neue Horizonte in diesen bedrohlichen Zeiten, ohne Effekthascherei, ist mir wichtig.»

Hohes Qualitätsbewusstsein beim Material

Veronika Dieauer mit ihrer übergrossen PET-Flasche am Kulturort Weiertal in Winterthur.

Bild: PD

Als Seekind ist Wasser ihr Element, denn sie ist in Salmsach im Bezirk Arbon geboren und hat einige Jahre in Steckborn gelebt. Die Idee für diese Skulptur sei ihr beim Hören der Musik «Dream» aufgeleuchtet. Und schon dreht sie ihre Gedanken weiter. Konsequenterweise legt sie auch an die Qualität des Materials ihres Kunstwerkes ganz besondere Massstäbe.

Optisch wirkt der Thron, wie ein schwimmender aufblasbarer Sessel, nur eben aus gewichtigem Carrara-Marmor.

«Auch wenn die Realität hart ist wie der Marmor und der Plastikthron zu platzen droht, soll das Träumen möglich sein.»

Deshalb liegt im Wasserbecken vor dem Thron leicht unter der Wasseroberfläche ein Laufstein, der das Besteigen des Throns für die Menschen vereinfacht.

Aktuell in Bad Ragaz, ab Herbst in der Lenzerheide

Veronika Dierauer neben ihrem Selbstporträt «Trotzkopf» im Atelier in Kaltenbach. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Seit mehreren Jahren sorgt Veronika Dierauer mit ihren Werken für Aufsehen und hat sich einen Namen gemacht, so auch am Kulturort Weiertal in Winterthur mit ihrer übergrossen PET-Flasche aus Marmor, ein Mahnmal zum Thema Vermüllung und Umwelt. Aktuell sorgt sie auch in Bad Ragaz für Aufsehen in der Skulpturenausstellung Bad RagARTz 2021 (bis 31. Oktober) mit dem Thema Umwelt und Abfall und zieht alle gedanklichen Register, die Überlegungen über unsere Umwelt einnehmen und Besorgnis um das Leben thematisieren. Im Herbst wird die Thurgauerin zudem Werke in der Galerie Pesko in Lenzerheide zeigen.

Dass Veronika Dierauers Ideale, künstlerisch einen geistigen Klimawandel hervorzurufen, nicht auf taube Ohren stossen, sondern durchaus ernst genommen werden, zeigt die Tatsache, dass sie jetzt Erfolg an Erfolg reihen darf. Dankbar denkt sie an ihren einstigen Lehrmeister Ueli Hinnen aus Frauenfeld:

«Er war ein super Lehrmeister.»

Und dann arbeitet sie weiter in ihrem Zelt neben dem Industriegebäude, wo sie mit Familie und Hund wohnt. Dass sie höchst persönlich in den italienischen Carrara-Steinbrüchen in der Toskana die Marmorblöcke aussucht, ist für die bodenständige Künstlerin eine Selbstverständlichkeit.