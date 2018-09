Wer macht in Gachnang das Rennen? An einer Podiumsveranstaltung präsentierten sich die drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium in Gachnang der Bevölkerung. Zur Auswahl stehen Martin Schwager, Dieter Brunschweiler und Roger Jung. Rahel Haag

Bettina Goulon interviewt die drei Kandidaten Martin Schwager, Dieter Brunschweiler und Roger Jung. (Bild: Andrea Stalder)

Die Bühne gehört an diesem Abend den drei Männern, die sich am 23. September zur Wahl für das Gemeindepräsidium stellen. Das Interesse ist gross. Rund 300 Personen sind am Montagabend in die Mehrzweckhalle gekommen. Sie wollen sich ein Bild von den Kandidaten machen.

Diese heissen Martin Schwager, Dieter Brunschweiler und Roger Jung. Nach der Vorstellungsrunde geht es ans Eingemachte. Wo es mit der Gemeinde in Zukunft hingehen soll, will Moderatorin Bettina Goulon wissen. «Die Leute sollen Freude haben, hier zu leben – nicht nur zu schlafen», sagt der 46-jährige Brunschweiler. Um zu verhindern, dass Gachnang zu einer Schlafgemeinde werde, wolle er vor allem auf die Vereine setzen. «Hierfür soll die nötige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.»

Schwager (EVP) bezeichnet sich als Neuling in der Gemeinde. Der 58-Jährige lebt seit Mitte Mai in Islikon. Ihm ist es wichtig, die Finanzen im Griff zu haben. «Darauf kann man anschliessend aufbauen.» Der dritte im Bunde, Roger Jung, möchte «die Leute verstärkt ins Boot» holen. Er könne sich vorstellen, bei wichtigen Projekten Workshops zu veranstalten. «Auf diese Weise könnte der Gemeinderat und der Gemeindepräsident mit Schlüsselpersonen zusammenarbeiten», sagt der 44-Jährige.

Veränderung im Kleinen und erneuerbare Energien

Zum Thema Umweltpolitik befragt, sagt Dieter Brunschweiler, dass er als Imker oft mit Landwirten in Kontakt stehe und deren Probleme kenne. «Ich bin der Meinung, dass wir ökonomisch und ökologisch leben sollten.» Dies beginne im Kleinen, «im eigenen Garten». Es seit beispielsweise nicht nötig, dass sich jeder Gartengeräte anschaffe. Stattdessen könnte man sich mit den Nachbarn teilen. «Ich fahre häufig mit dem Velo zur Arbeit», sagt Roger Jung, Gemeindeschreiber in Rickenbach (ZH). Zudem spricht er sich dafür aus, erneuerbare Energien zu nutzen und zu fördern.

Beim Thema Sozialpolitik waren sich die drei Kandidaten einig. Wie man mit Sozialfällen umgehe, hänge auch mit den Finanzen zusammen, sagt Martin Schwager. «Solange wir es finanziell abfedern können, geht es uns gut.» Brunschweiler spricht sich einerseits dafür aus, «Leute, die Pech hatten» zu unterstützen. «Gleichzeitig muss man genau hinschauen und beispielsweise fragen, ob der grosse Fernseher oder das geleaste Auto wirklich nötig sei. «Dem kann ich mich nur anschliessen», sagt Roger Jung zum Schluss. Man müsse mit Sozialhilfebezügern «bestimmt, zielführend und liebevoll» zusammenarbeiten. Alle drei nicken. «So wie es aussieht, könnten Sie das Amt auch zu dritt im Jobsharing übernehmen», sagt die Moderatorin Bettina Goulon und erntet dafür einige Lacher.

«Es wird schwierig, Matthias Müller nachzueifern»

Nach knapp anderthalb Stunden darf das Publikum Fragen stellen. Wie lange sie das Amt ausführen wollten, lautet eine. Diese hatte Schwager bereits in seinem Schlusswort beantwortet. Nach acht Jahren solle bei ihm Schluss sein. Roger Jung nennt vier bis fünf Amtsperioden. «Es wird schwierig Matthias Müller nachzueifern», sagt Brunschweiler und lacht. Doch er sähe das Amt nicht als kurzfristiges Engagement. Drei bis vier Amtsperioden, sagt er schliesslich. «Sofern ich wiedergewählt würde.»