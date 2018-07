Wenn zeltende Open-Air-Besucher die Frauenfelder Allmend belagern Zunächst jungfräulich, danach übersät mit Zelten: Die optischen Unterschiede mit Blick von oben herab auf die Frauenfelder Allmend vor und nach der Türöffnung sind frappant. Samuel Koch

Vorher-Nachher-Vogel-Perspektive über der Frauenfelder Allmend. (Bilder: Reto Martin)

Während sich vor der Türöffnung am Mittwochmittag lediglich Abfallkübel, Wasserstellen und WC-Anlagen auf dem Areal befanden (Bild links), reiht sich seither Zelt an Zelt an Zelt (Bild rechts). Die temporären Behausungen zu zählen ist definitiv aussichtslos.