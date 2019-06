Wenn in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld Studenten Schlange stehen, obwohl es kein Freibier gibt

Jeweils zum Semesterende an den Universitäten füllt sich an der Kantonsbibliothek der Lesesaal mit lernenden Studis. Wegen des grossen Andrangs verwandelt sich nun temporär auch der Vortragssaal in einen Lernort.