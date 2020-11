Glosse Wenn nur noch Drogen helfen Murgspritzer über den abgesagten Waffenlauf in Frauenfeld, Entzugserscheinungen, Krämpfe im Frauenfelder Stadtrat und das Verhüllungsverbot im Kanton St.Gallen.

Gestellte Szene aus einer Heroinabgabestelle. Bild: Sandra Ardizzone

Total auf Entzug. Oder «cold turkey», wie man früher im Zürcher Letten zu sagen pflegte. In Frauenfeld hingegen waren und sind Drogen tabu. Hier steht vielmehr das plötzliche Absetzen einer körperlichen Ertüchtigung im Fokus.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Einige halten es aus, dass der traditionsreiche Waffenlauf diesen Sonntag ins Wasser fällt. Dann gibt es solche, die verkraften die Absage bloss mit einem Schuss Kartäuserbrand. Und andere wiederum können der Versuchung nicht widerstehen und verhalten sich rückfällig. So rennen sie dieser Tage den Marathon via Wil, einfach inoffiziell und inkognito. Zum Glück liegt derzeit stockdichter Nebel über der Landschaft. Da fallen die Süchtigen für einmal nicht so auf.

Süchtig nach totaler Erschöpfung, nach Krämpfen, nach Muskelkater: Das tönt fast wie beim Frauenfelder Stadtrat. So viel wie dessen Mitglieder in letzter Zeit arbeiteten. Muskelkater vom vielen Schreiben. Erschöpfung pur wegen dieser vielen Sitzungen. Und Krämpfe? Möglicherweise treten sie demnächst in den Ohren auf. Die Maskenpflicht gilt ja nicht nur in Gebäuden, sondern im Stadtzentrum auch im öffentlichen Raum.

Neu lächeln alle mit den Augen. Befremdend ist das für jedermann. Ganz besonders aber für jene aus dem arabischen Raum, wo Verhüllungen von Frauen an der Tagesordnung sind. Und wer nach überstandener Pandemie die Maske weiter tragen will, tut nichts Illegales. Denn im Thurgau gilt im Gegensatz zum Kanton St.Gallen kein Verhüllungsverbot. Dort helfen dann bloss noch Drogen.