«Wenn nicht jetzt, wann dann?»: Wie der Samariterverein Münchwilen seine Blutspendeaktion in der Corona-Krise durchführt Die Münchwiler Samariter erwarteten weniger Blutspender als normalerweise. Es kamen aber genauso viele, einige gerade wegen des Corona-Virus.

Lockere Stimmung bei der Blutspendeaktion im im Evangelischen Kirchenzentrum Münchwilen. (Bild: Christoph Heer)

Was macht denn die Samariterin da? So etwas hat man an einer Blutspendeaktion des Münchwiler Samaritervereins noch nicht gesehen. Es ist Heidi Akermann, die am Mittwochabend jeden gebrauchten Kugelschreiber nach dessen Einsatz desinfiziert. Mit einem kleinen Desinfektionstuch reinigt sie die Schreibutensilien, so dass sich ganz bestimmt keine Viren oder sonstige Erreger mehr darauf befinden.

Auffallend ist dabei, dass sie es mit einem Lachen im Gesicht macht, keine Spur von Griesgrämigkeit, dafür mit einem freundlichen «Hallo» zu jedem Neuankömmling. «Es ist eine von mehreren Auflagen, die wir in dieser Zeit haben», erklärt Heidi Akermann. Normalerweise sehe es bei Blutspende-Aktionen hier im Evangelischen Kirchenzentrum etwas anders aus. Aber:

«Es fehlt die Bestuhlung für das Kaffeekränzchen nach der Spende.»

Mit genügend Abstand dürfen sich die Teilnehmer trotzdem verpflegen, das sei auch wichtig. Tatsächlich ist es so, dass es dem Einen oder Anderen guttut, sich nach der Spende noch einmal hinzusetzen, eine Bouillon zu trinken und ein Sandwich zu geniessen. Der in den Keller gefallene Blutdruck braucht schliesslich nur eine kurze Zeit, bis er sich wieder erholt hat und für den Notfall ist selbstredend genau an diesem Anlass, genügend Fachpersonal anwesend; also keine Panik.

Gleich viele Spender wie sonst, nicht alle dürfen

Während den drei Stunden wird viel gelacht, Freundschaften gepflegt und Blut gespendet. Normalerweise seien es so zwischen 80 bis 100 Spender, die kommen. «Auf heute haben wir mit etwas weniger gerechnet.»

Umso grösser sei die Freude aber, dass es wieder im üblichen Rahmen war. «So sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem Aufmarsch an Blutspendern und nicht vergessen, einige müssen leider auch dieses Mal abgelehnt werden», sagt Pflegefachfrau, Samariterin und Blutspendechefin Regula Lemmenmeier.

Blutspendechefin Regula Lemmenmeier misst bei einem Spender den Blutdruck. (Bild: Christoph Heer)

Zwei junge spendenwillige Personen sitzen am Tisch und sinnieren über das Spendeverbot, welches ihnen vor Ort auferlegt worden ist: «Schade. Aber da wir uns im vergangenen Oktober noch in Hong Kong aufgehalten haben, gehören wir zu einer Risikogruppe und dürfen dieses Mal nicht spenden.» Kein Problem, diese beiden trifft man in einem halben Jahr und an gleicher Stelle bestimmt wieder an. Ruhig und gesittet geht das Ganze vonstatten. Die Weisungen des Fachpersonals werden befolgt, für Lemmenmeier zeugen klare Indizien davon:

Regula Lemmenmeier

Blutspendechefin

«Man nimmt aufeinander Rücksicht, hat Verständnis und hält die Abstände zueinander ein. Man spürt eine grosse Solidarität.»

Es sei schön, den Zusammenhalt bei einer guten Tat zu spüren.

Über 65-jährige – sowohl als Spender, wie auch als Samariter – dürfen an diesem Abend nicht dabei sein. Für den Samariterverein kein Problem, wie uns Heidi Akermann bestätigt: «Wir haben unser jüngeres Personal aufgeboten, so, dass die Spendenaktion normal durchgeführt werden kann.»

Erstspender sind etwas nervös

Etwas mehr Betreuung brauchen in diesem Moment die Erstspender, die sich trotz Nervosität durch die Tests und Abklärungen führen lassen. Blutdruck, Puls und Hämoglobinwert sind in Ordnung, der Fragebogen ist ausgefüllt. Doch etwas kommt nun hinzu: Die Körpertemperatur wird nämlich gemessen. Dies sei ansonsten nicht mehr der Fall, sagt eine Zuständige der Blutspende des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Zürich.

Fachfrauen der Blutspende SRK Zürich messen den Hämoglobinwert und die Körpertemperatur. Wer grünes Licht erhält, darf rund 450 Milliliter Blut spenden. (Bild: Christoph Heer)

«Zuerst war ich nicht sicher, ob das Blutspenden wirklich auch stattfindet», erklärt eine junge Münchwilerin. Dann habe sie es in der Zeitung gelesen und sich dazu entschlossen, ein erstes Mal spenden zu gehen, erklärt sie und fügt an:

«So quasi: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin erstaunt, wie gut man betreut wird und wie freundlich alle sind. Ich komme wieder.»

Ein Spender aus Sirnach hat sich schon eine längere Zeit nicht mehr stechen lassen. «Dass ich mich gerade jetzt wieder einmal zum Blutspenden entschlossen habe, hat schon auch mit der Corona-Krise zu tun», sagt er.

Zwei Anweisungen, null Probleme

Jeder muss nach dem Betreten des Lokals seine Hände desinfizieren und mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Personen wahren. Zwei Anweisungen, null Probleme. Mittlerweile dürften solche Belehrungen zur Tagesregel eines jeden Schweizers gehören.

Ein Spender mittleren Alters hat am Tisch ganz hinten niesen müssen – und er tat es korrekt. Schmunzelnd sagt er:

«In den Ellbogen, wie es sich gehört.»

Später trifft man eine junge Medizinstudentin aus Münchwilen an. Sie wäre sowieso gekommen, um zum vierten Mal Blut zu spenden. Auch ihr ist bewusst, dass es genau in diesen Zeiten immens wichtig ist, etwas Gutes zu tun.