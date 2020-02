Wenn alle wollen, kommt in der Frauenfelder Altstadt irgendwann eine Fussgängerzone

In der Freie Strasse gilt im Gegensatz zur Zürcherstrasse kein definitives Begegnungszone-Verkehrsregime, sondern lediglich ein Provisorium. Für ein Definitivum verlangt der Kanton bauliche Anpassungen, etwa die Anpassung der Niveauunterschiede. Wie der zuständige Stadtrat Andreas Elliker erklärt, ist die Umgestaltung der Freie Strasse ein Projekt aus dem Agglomerationsprogramm (AP) 2. «Für die Stadt geht es darum, die vom Bund bewilligten Massnahmen aus den AP 1 und 2 zu klären, um sie entsprechend der Bundesvorgabe bis 2027 umzusetzen.» Dafür brauche es einen Richtungsentscheid bis Ende 2021: eine Volksabstimmung. Konkret geht es um die Umsetzung eines Konzepts zu Infrastrukturmassnahmen und Temporegime in der Innenstadt. Ob diese Abstimmung die Freie Strasse beinhaltet, ist noch offen. Wäre dies der Fall, so würde man dem Gemeinderat, wie versprochen, noch eine Botschaft zur Freie Strasse vorlegen. Elliker gibt zu bedenken, dass jede Massnahme, die fremdfinanziert werde, die Stadt zwar entlaste. Zugleich steige aber auch die Abschreibungslast. (ma)