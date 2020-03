Weniger Umsatz, weil Behandlungen verschoben werden müssen: Thurgauer Ärzte beantragen Kurzarbeit

Der Thurgau sollte wie die meisten Kantone eine zentrale Corona-Teststelle einrichten, meint Marcel Frei, Geschäftsführer des Frauenfelder Ärztezentrums Schlossberg. Im Thurgau seien die Privatärzte zuständig. Dadurch erhöhe sich das Risiko, dass sich Virusträger und Nichtinfizierten mischen. «Wir fühlen uns allein gelassen.»

Das Ärztezentrum Schlossberg habe einen eigenen Eingang für Tests eingerichtet. «Wir können aber das Umfeld nicht schützen.» Im schlimmsten Fall stünden sieben Virusträger vor dem Haus und gefährdeten Passanten. Das Ärztezentrum würde laut Frei Arbeitskapazität für eine zentrale Teststelle zur Verfügung zu stellen.



Der Kanton Thurgau hat gemäss verschiedenen Quellen mobile Teststellen in Betrieb genommen. Schon am Dienstag teilte der Regionale Führungsstab Kreuzlingen mit: «Aktuell laufen die Vorbereitungen für eine mobile Teststation, die bereits ab Mittwoch, 25. März in der Region unterwegs sein soll.» Gesteuert werde sie durch eine kantonale Koordinationsstelle nach Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit.



Markus Zahnd, Leiter des kantonalen Informationsdienstes, erklärt dazu nur, wenn ein Hausarzt den Test nicht selber durchführen möchte, könne er «ein ambulantes Testangebot» nutzen. «Diese Beprobung findet zu Hause statt.»