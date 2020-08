Weniger ist mehr: Der Frauenfelder Gemeinderat zieht dem Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung den Stecker Der Frauenfelder Gemeinderat hat den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung klar abgelehnt. Fördern will er dagegen die Beleuchtung in den Quartieren. Darüber hinaus hiess er die Verlängerung der Umsetzungsfrist im Reglement über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum gut.

Coronakonform mit genügend Sicherheitsabstand tagt der Gemeinderat im Grossen Bürgersaal. Bild: Andrea Stalder

Der Gemeinderat hat dem Ausbau der städtischen Weihnachtsbeleuchtung den Stecker gezogen. Gemeinderat Ralf Frei in seinem Votum für die Fraktion SP:

«Das, was wir haben, ist schön. Es ist sogar so schön, dass es nicht noch mehr davon braucht.»

Ralf Frei, SP-Gemeinderat. Bild: PD

Die Aussage, die am Mittwochabend im Grossen Bürgersaal manch ein Ratsmitglied schmunzeln liess, schien die Sache auf den Punkt zu bringen.

Entgegen der Botschaft «Kredit zum Ausbau und zum Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung» des Stadtrats hatte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration dem Gemeinderat beantragt, den Objektkredit für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung von 150'000 Franken abzulehnen. Dem wurde klar Folge geleistet – mit 30 Ja- zu 7 Nein-Stimmen, bei einer Enthaltung.

Die sieben Gegenstimmen gingen auf das Konto der Fraktion CVP/EVP. Deren Sprecherin Susanna Dreyer hatte zuvor in ihrem Votum zwar gesagt:

«Unsere Fraktion ist und war gegen einen Ausbau.»

Susanna Dreyer, CVP-Gemeinderätin. Bild: PD

Wer die Vorlage aber genau studiere, sehe, dass es nicht um einen Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung, sondern darum gehe, die bestehende Beleuchtung zu einem Abschluss zu bringen.

Gemäss Botschaft hatte der Stadtrat, zusätzlich zur Vor- und Altstadt, auch das Gebiet bis zum Kreuzplatz mit Lichtbildprojektionen ausstatten wollen. Zudem strebte er eine Vervollständigung im Bereich Rheinstrasse und Promenade an. Weiter wollte er Baumbeleuchtungen ohne Lichtanimation an Rhein- sowie Oberstadtstrasse, am Kreuzplatz, beim Soldatendenkmal und beim Weihnachtsbaum beim Schloss umsetzen.

Mehrheit ist «dem Stern der Anträge der GPK» gefolgt

Aufgrund ihres ersten Antrags hatte die GPK auch jenen über die jährlichen Betriebskosten angepasst. Statt der vom Stadtrat beantragten 89'000 Franken forderte sie, den Betrag wie bis anhin bei 74'000 Franken zu belassen. In Anlehnung an die Weihnachtsgeschichte hatte Gemeinderat Roman Fischer in seinem Votum für die Fraktion CH/Grüne/GLP gesagt:

«Die Mehrheit unserer Fraktion wird dem Stern der Anträge der GPK folgen.»

Roman Fischer, Grüne-Gemeinderat. Bild: PD

Am Ende wurde der Antrag mit 36 Ja- zu 2 Nein-Stimmen klar gutgeheissen.

In seinem dritten Antrag, den auch die GPK beibehalten hatte, hatte der Stadtrat einen Unterstützungsbeitrag von 10'000 Franken für die Weihnachtsbeleuchtung in den Quartieren gefordert. Dazu sagte Reto Brunsch­weiler für die FDP:

«Im Zuge der sehr viel gesprochenen Gelder zur Belebung und Förderung der Innenstadt gehen die Aussenquartiere gerne und rasch mal ein wenig unter.»

Reto Brunschweiler, FDP-Gemeinderat. Bild: PD

Mit den Geldern fliesse zumindest auch dort mal wieder etwas zurück. Auch diese Abstimmung endete deutlich mit 31 Ja- zu 7 Nein-Stimmen.

Unbestritten war der erste Antrag der GPK, der die nachträgliche Genehmigung der Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung für die vergangenen vier Jahre von total 652'700 Franken forderte (36 Ja-, 2 Nein-Stimmen).

In seinem Votum für die Fraktion SVP/EDU hatte Gemeinderat Romeo Küng angekündigt, dass sie diesen Antrag einstimmig unterstützen würden. Zum Schluss sagte er zu den anwesenden Mitgliedern des Stadtrats:

«Es sollte nun also wirklich das letzte Mal gewesen sein, dass Sie Projekte anstossen, welche Ihre Kompetenzen überschreiten und die der Gemeinderat dann nachträglich gutheissen muss.»

Romeo Küng, SVP-Gemeinderat. Bild: PD

Ambiente wird in Mitleidenschaft gezogen

Bevor über die Anträge abgestimmt worden war, hatte Stadtpräsident Anders Stokholm für den Stadtrat das Wort ergriffen. «Es wäre bedauerlich, wenn die Weihnachtsbeleuchtung nicht wie geplant abgeschlossen werden könnte», sagte er. Dadurch werde das Ambiente in Mitleidenschaft gezogen.

«Dem Stadtrat geht es darum, Licht und Besinnlichkeit in eine dunkle Jahreszeit zu bringen.»

Denn es gebe genügend Menschen, denen die Dunkelheit aufs Gemüt schlage und die in dieser Zeit psychische Schwierigkeiten hätten. «Das kann Samuel Kienast als Seelsorger sicher bestätigen.»

Ja zur verlängerten Frist zur Umsetzung der Kostenmiete Der Gemeinderat befand am Mittwoch auch über die Verlängerung der Umsetzungsfrist im Reglement über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum aus dem Jahr 2016. Vom «kleinen Schnitz bei einem riesigen Thema» sprach Christoph Regli (Fraktion CVP/EVP). In den Voten anderer Fraktionssprecher war die Rede von «erfreulichen Ansätzen» oder «vorhandenem Umsetzungswillen». Félicie Haueter verlangte für die SP-Fraktion eine Koordination mit der Liegenschaftsstrategie. Roland Wetli (CH/Grüne/GLP) nahm den Stadtrat in die Pflicht, «seine Verantwortung wahrzunehmen und sich nicht hinter dem Gemeinderat zu verstecken». Gemäss Stadtpräsident Stokholm wolle der Stadtrat die finanziellen Auswirkungen und Kompetenzfragen zuerst «juristisch geklärt haben». Schliesslich stimmte der Rat der Fristverlängerung bis Ende Dezember 2022 mit fakultativem Referendum einstimmig zu. (sko)