Mit wenig Pferdestärken und viel Fahrgefühl am Steckborner Bergrennen Der Enzmann ist eine Legende der Schweizer Motorsportgeschichte. Ein Luzerner Arzt hatte den Glasfaserboliden auf VW-Käfer-Basis konstruiert. Der Bischofszeller Garagist Walter Gossweiler steuert einen solchen Wagen am Bergrennen ins Eichhölzli. Hanspeter Ryser

Stolz auf den raren Renner. Werner Schreiber, Walter Gossweiler und Karl Enzmann in der Werkstatt in Bischofszell. (Bild: Hanspeter Ryser)

«Enzmann 506» heisst eine der Autos, das kommendes Wochenende von Steckborn ins Eichhölzli hinauf braust, am Steuer ist der Bischofszeller Garagist Walter Gossweiler. Konstruiert wurde das Fahrzeug in den Fünfzigerjahren von Emil Enzmann, einem inzwischen verstorbenen Landarzt in Langnau, Kanton Luzern. Ungewöhnlich? Nein, denn der Enzmann ist die Realisierung des Traums eines Doktors, der eines Tages in der väterlichen Garage ein altes VW-Chassis fand und nach ausgiebigen Fahrversuchen entschied, darauf eine sportliche Karosserie aufzubauen.

In einem Gespräch mit dem Autor Bernhard Brägger im November 2011, kurz vor seinem 90. Geburtstag, sagte Emil Enzmann: «Ja, die Form des Enzmann ist meine Idee gewesen. Ich habe ein Holzmodell im Massstab 1:1 gebaut. Ich musste doch hineinhocken, ich musste genau wissen, wie hoch es sein muss, damit ich geschützt bin.»

Die Kinder fahren im Stauraum mit

Das Produkt ist ein rohrförmiges Geschoss aus Glasfasern, leichtgewichtig und trotzdem stabil und für damalige Verhältnisse sicher. Der Roadster besitzt keine Türen, was ihm zusätzliche Stabilität und Torsionssteifigkeit verleiht. Stauraum befindet sich hinter den Sitzen, und Sohn Karl erinnert sich, dass dieser Raum als geschützter Ort für die mitfahrenden Kinder genutzt wurde.

Karl Enzmann, der Sohn des Konstrukteurs Emil Enzmann, am Bergrennen 2010 am Steuer seines blauen 506. (Bild: PD)

Die Enzmann-Karosserie sass auf einem Käfer-Chassis, und ausser dem 30-PS-Basismotor gab es den Wagen auch mit Kompressor und 42 PS. 1958 folgte der «506 Super 1300» mit 45 PS, und wem das nicht reichte, der bestellte sich einen Motor aus der Porsche-Palette. Dank der Leichtbauweise und einem Leergewicht von 550 Kilo erbrachte das Fahrzeug wesentlich bessere Fahrleistungen als der Käfer: 24 Sekunden von 0 bis 100 km/h und 129 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Kein Wunder also, dass der Enzmann damals auch beachtliche Motorsport-Erfolge feierte. Wie dem Fachmagazin «Zwischengas» entnommen werden kann, bewegten sich die mit Carrera-Motor ausgerüsteten Enzmann mit den Piloten Hefti und Kündig am Steuer damals durchaus auf Augenhöhe mit den Porsche 356 Carrera.

Doch Rennerfolge allein konnten die kommerzielle Situation nicht langfristig sichern. Dies obwohl Enzmann an der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt im Jahre 1957 sowie in Genf 1960 mit Präsenz glänzte. Die Standnummer 506 an der IAA Frankfurt wurde sogar zur Typenbezeichnung. Dennoch: Anfang der Sechzigerjahre wurde die Produktion in Schüpfheim eingestellt, jedoch noch weitere Karosserien ausgeliefert – bis 1968 rund 100 Stück insgesamt. Das macht den Enzmann zu einem sehr exklusiven Fahrzeug in der Oldtimerszene.

Eine Wiedergeburt «Made in Bischofszell»

Gut 30 Jahre später begann Sohn Karl Enzmann ab dem Jahr 2000 mit seinem Schwager, dem Karosseriespengler Werner Schreiber und dem Bischofszeller Garagist Walter Gossweiler, den «New Enzmann» auf die Räder zu stellen. Die originalen Karosserieformen waren vorhanden – allerdings in einer Wiese über die Jahre nicht optimal gelagert – und Käfer-Unterbauten liessen sich ebenfalls auftreiben, wenn auch nicht über offizielle VW-Werkskanäle. Der neue Enzmann wurde 2001 zugelassen mit einer Motorleistung von maximal 100 PS und insgesamt neun Mal gebaut. 2013 wurden neue gesetzliche Vorschriften erlassen, die schliesslich die weitere Produktion dieser Fahrzeuge auf einigermassen wirtschaftlicher Basis verunmöglichte.

Schon 2015 war der gelbe «Enzmann» in Steckborn am Start. (Bild: Reto Martin)

Entscheidend ist das Fahrgefühl

Entscheidender als die Geschichte des kleinen Schweizer Rennautos sei letztlich das Fahrgefühl am Steuer eines Enzmann, da sind sich Karl Enzmann, Werner Schreiber und Walter Gossweiler einig: Einfache Technik in Verbindung mit einer leichten, windschnittigen und stabilen Karosserie und einem Boxermotor im Heck – das ist elementares Autofahren, «Basic Motoring», wie es nicht nur die englischen Oldtimerfreunde lieben.

Gegen 300 Oldtimer am Start Am Samstag und Sonntag, 22./23. September, sind am Memorial-Bergrennen Steckborn– Eichhölzli Hunderte von historischen Autos und Motorräder zu erleben. Täglich zwischen 9 und etwa 17 Uhr finden Rennläufe auf der früheren Bergrennstrecke statt. (hil)



www.bergrennen-steckborn.ch



Die im «New Enzmann» verfügbaren 100 PS lassen in Verbindung mit dem geringen Gewicht reines Sportwagengefühl aufkommen. Für Vater Emil Enzmann waren noch andere Kriterien entscheidend. Im Interview von 2011 sagte er: «Und am Pass? Ich habe damals die Wette abgeschlossen, den Wagen mit einem einzigen Finger über die Teufelsbrücke und dann über den Gotthard zu lenken. Und das auf der Naturstrasse. Die haben mir das nicht geglaubt. Alle, die ihn gefahren sind, haben gestaunt, wie angenehm er zu fahren ist.»

40 Enzmänner als rollendes Kulturgut

Die Anforderungen an Fahrzeuge, die nicht nur auf Rennstrecken, sondern im alltäglichen Strassenverkehr bewegt werden, haben sich seit den Fünfziger Jahren radikal geändert – so wie sich auch die Verkehrsdichte entwickelt hat. Damit direkt im Zusammenhang steht die Entwicklung der regulatorischen Bestimmungen, die es heutzutage praktisch verunmöglichen, ein Fahrzeug wie den Enzmann quasi im Eigenbau zu fertigen und für die Strasse zuzulassen. Wie schön ist es deshalb, die rund 40 noch überlebenden «Enzmänner» als rollendes Kulturgut zu erhalten und zu pflegen und sie gelegentlich auch an Anlässen wie dem Memorial Bergrennen Steckborn richtig sportlich zu fahren.