Weiterhin Ausfuhrscheine unter 50 Euro: Deutsche Zollbestimmung sorgt für Verwirrung Trotz anderslautender Regelung stempelt der deutsche Zoll auch ab 1. Januar 2020 Ausfuhrscheine für Beträge unter 50 Euro ab. Schweizer Einkaufstouristen werden deshalb aber nicht zwingend ihre Mehrwertsteuer für Kleinstbeträge zurückerhalten.

Ein Zöllner stempelt am Konstanzer Zoll Ausfuhrscheine. (Bild: Andrea Stalder)

(rsc) Erst ab einem Betrag von 50 Euro gibt es für Schweizer Einkaufstouristen in Deutschland die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Diese Bagatellgrenze, gültig ab dem 1. Januar 2020, hat die deutsche Regierung im November festgelegt.

Nun sorgt allerdings eine deutsche Zollbestimmung für Verwirrung, wie der «Südkurier» schreibt. Diese besagt, dass Zollstellen ihre bisherige Stempel-Praxis fortsetzen. Dadurch sollen «bis auf Weiteres» an den Deutsch-Schweizer Grenzübergängen auch Kassenbelege unterhalb von 50 Euro abgestempelt werden, wenn dies vom Einkaufstouristen gewünscht wird.

«An der neuen 50-Euro-Wertgrenze für die Steuererstattung und ihr Inkrafttreten zum Jahresbeginn ändert sich nichts», sagt Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrein-Bodensee, gegenüber dem «Südkurier». Allerdings können nun Schweizer Einkaufstouristen auch weiterhin mit abgestempelten Ausfuhrscheinen für Beträge unter 50 Euro eine Mehrwertsteuerrückerstattung bei deutschen Händlern fordern – auf gut Glück.

Händler in der Zwickmühle

Das bringe laut Marx die Händler in die Zwickmühle. Wenn sie sich nämlich auf geltendes Recht beriefen und die Rückerstattung der Mehrwertsteuer verweigern, liefen sie in Gefahr, es sich mit den Kunden zu verscherzen. Gewähren sie die Rückerstattung würden sie allerdings auf den Kosten sitzen bleiben.

Bei Einkäufen in Deutschland profitieren nicht nur Schweizer von der Mehrwertsteuerrückerstattung, sondern alle Reisenden aus Nicht-EU-Ländern. Die Länderregeln und Wertgrenzen sind allerdings jeweils unterschiedlich. Müssten die Zöllner beim Grenzübertritt alle erfassen und bewerten, entstünde für sie ein hoher Aufwand. Dies will der deutsche Zoll mit dem vorübergehenden Festhalten an der bisherigen Praxis vermeiden. Wie lange die Übergangsphase dauern soll, ist derzeit nicht klar.