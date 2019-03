Weitere Strassensperrung in Frauenfeld sorgen ab Montag für Behinderungen Nicht nur die Kreuzung Erchingerhof ist schon bald komplett für den Verkehr gesperrt, sondern auch der untere Abschnitt der Speicherstrasse ab Einlenker Ringstrasse - und zwar bis gegen Ende Juni.

Ab Montag bis Mitte Juni ist es nicht mehr möglich von der Ringstrasse (im Vordergrund) in die Speicherstrasse (rechts im Hintergrund) abzuzweigen. (Bild: Donato Caspari)

(red) Seit November saniert die Stadt den Rad- und Fussweg von der Staubeggstrasse bis zur Ringstrasse. Noch ausstehend ist die Strassensanierung der Speicherstrasse im Abschnitt Ringstrasse bis Speicherstrasse Nummer 25, wie das Amt für Tiefbau und Verkehr mitteilt. Nun muss der Abschnitt von der Ringstrasse bis und mit Kreuzung Sternwartenstrasse von Montag, 11. März, bis zirka Freitag, 21. Juni, für den Verkehr gesperrt werden.



Stadtbuslinien fahren über die Staubeggstrasse

Die Stadtbuslinien 4 und 41 werden in dieser Zeit über die Staubeggstrasse umgeleitet. Die Bushaltestelle Kantonsschule kann in dieser Zeit nicht bedient werden. Der Abschnitt von der Sternwartenstrasse bis zur Speicherstrasse Nummer 25 muss in der Zeit von Ende Juni bis Ende September für den Verkehrt gesperrt werden. Die Stadtbuslinien 4 und 41 werden in dieser Zeit über die Langwiesstrasse und Sternwartenstrasse umgeleitet.

Die Bushaltestellen Algisser und Oberfeldstrasse können in dieser Zeit nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Langwiesstrasse eingerichtet. Die Zufahrt zu den Liegenschaften ist für die Anwohner während der ganzen Bauphase gewährleistet. Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu einer zeitlichen Verschiebung der Sperrung kommen.



Verkehrsberuhigend und behindertengerecht

Die Verkehrssperrungen ermöglichen die Fertigstellung der Arbeiten an der Speicherstrasse. Neu wird entlang der Südseite der Speicherstrasse ein Trottoir erstellt. Als verkehrsberuhigendes Element soll die Kreuzung Speicherstrasse/Sternwartestrasse auf das Trottoirniveau angehoben werden. Die beiden Bushaltestellen Kantonsschule werden gemäss den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut.

Das Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld bittet sämtliche Anwohner und Verkehrsteilnehmer, während der Sanierungsarbeiten die Baustellensignalisation zu beachten. Dadurch können Gefahrensituationen vermieden werden.