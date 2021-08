Weiterbildung Vor dem Schulanfang: Rund 500 Lehrpersonen nahmen an den Teamtagen der Schulen Frauenfeld teil Im Zentrum des interaktiv gestalteten Programms der drei Weiterbildungstage standen Themen wie Beurteilung, Wertekultur sowie Medien- und Informatikkompetenzen. Diese wurden auf ihre Praxistauglichkeit diskutiert.

Die Teamtage fanden auf den Frauenfelder Schulanlagen statt. Bild: PD

(red) Bestens weitergebildet für den Schulanfang: Das galt bei den beiden Frauenfelder Schulgemeinden in der letzten Sommerferienwoche. So fanden die traditionellen Teamtage mit rund 500 Lehrpersonen statt. Die Schulanlagen organisierten drei Weiterbildungstage für ihre Lehrerschaft zu den Kernthemen Beurteilung, «MIA 21» und Wertekultur. In einem interaktiven Programm erarbeiteten die Lehrpersonen mit externen Referenten oder im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulanlagen die konkrete Umsetzung der einzelnen Themen im Unterricht des neuen Schuljahres. Das liest man in einer Mitteilung der Schulen Frauenfeld.

Diskussionen an den Teamtagen. Bild: PD

Ausgangslage für den Themenblock Beurteilung war der neue Lehrplan Volksschule Thurgau (2017 bis 2021), der die Lehrpersonen mit neuen Vorgaben für die Beurteilungspraxis im Unterricht und für die Erstellung der Zeugnisse konfrontiert. In Gruppenarbeit wurden Ideen und Erfahrungen mit der Beurteilungspraxis ausgetauscht, da neu in die Zeugnisse auch nicht benotete Leistungen einfliessen. Zum einen wurden traditionelle Beurteilungsformen wie Prüfungen oder Arbeiten reflektiert zum anderen neue Beurteilungsmethoden wie Beobachtungen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler oder Standortgespräche mit Kind und Eltern diskutiert.

Arbeit in Kleingruppen. Bild: PD

«MIA 21» bedeutet so viel wie Medien- und Informatik-Anwenderkompetenzen. Auch die Arbeit am Modullehrplan «Medien und Informatik» ist Teil des Auftrags zur Umsetzung des neuen Lehrplans des Kantons Thurgau. Die Lerngruppen beschäftigten sich mit Themen wie «Leben in der Mediengesellschaft», «Entdecke die Informatik» oder «Medien produzieren», zu denen sie nach Selbstreflexion und Erfahrungsaustausch Unterrichtssequenzen vorbereiteten und erprobten.

An den Teamtagen gab es auch Referate. Bild: PD

Das neue gemeinsame Grundlagenpapier «Wertekultur Schulen Frauenfeld» soll das Lernen, Arbeiten und Leben an den Schulanlagen ab dem neuen Schuljahr noch bewusster prägen. Wie diese Werte für Zusammenarbeit, Gesprächskultur und Lernumfeld in die Praxis einfliessen beziehungsweise umgesetzt werden, wurde sowohl in Kleingruppen als auch im Plenum diskutiert. Den fachlichen Input zur «Neuen Autorität» (Haim Omer) überprüften die Lehrpersonen im offenen Erfahrungsaustausch auf Praktikabilität im Schulleben.