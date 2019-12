Weinfelden sucht Interessierte, die ein Stadtfest organisieren Die Stadt bietet die Plattform, damit interessierte Weinfelder über ein Stadtfest sinnieren können.

Am 1. Juni wurde Weinfelden offiziell eine Stadt. Hier spricht Max Vögeli am Festakt auf dem Marktplatz. Nun soll ein Stadtfest folgen. Bild: Andrea Stalder

Das Weinfelder Stadtfest steckt nicht in den Kinderschuhen. Nein. Es trägt eher noch Babypantöffelchen. Die Organisation eines Stadtfestes steht noch ganz am Anfang. Aber: «Der Stadtrat hat aus der Bevölkerung vernommen, dass ein Stadtfest wünschenswert wäre», sagt Reto Marty, Weinfeldens Stadtschreiber.

Da sich bisher jedoch kein eigenes OK formiert hat, will die Stadt dies an die Hand nehmen. «Wir bieten die Plattform, dass sich alle Interessierten, die Ideen und Wünsche für ein solches Fest haben, einmal treffen können», sagt Marty. «Die Stadt will nicht ein pfannenfertiges Fest der Bevölkerung vorsetzten. Wir möchten, dass sie selbst die Initiative ergreifen. Selbstverständlich würde die Stadt aber ein Fest unterstützen», sagt Marty.

Von Weinfeldern für Weinfelder

Malou Zürcher, Handballerin Bild: PD

Dominik Anliker und Malou Zürcher sind zwei von mehreren Personen, die sich bisher für die Gruppe einer ersten Ideensammlung gemeldet haben. Beide sind bereits jetzt aktiv für die Stadt unterwegs. Malou Zürcher hat sich für das Projekt Stadtfest gemeldet, weil es schön sei, den Weinfelderinnen und Weinfeldern eine Plattform des Zusammenseins bieten zu können. Sie sagt:

«Ein Stadtfest wäre eine tolle Geschichte und da möchte ich gerne etwas dazu beitragen.»

Dominik Anliker, Kulturschaffender Bild: Mario Testa

Dominik Anliker betrachtet die Situation etwas differenzierter:

«Weinfelden braucht nicht unbedingt ein Stadtfest.»

Der Rahmen ist noch nicht fix

Der Wyfelder Fritig biete genügend Möglichkeiten des Festes auf offener Strasse. Auch im Winter seien die Angebote zahlreich. «Wenn, dann braucht Weinfelden ein Stadtfest, weil es nun eine Stadt ist.» Während Malou Zürcher die Idee eines langen Tisches am Frauenfelder Mitsummer-Fest sehr beeindruckte, überlegt sich Dominik Anliker, ob es nicht sinnvoller wäre, mehrere kleine Feste wie den Wyfelder Fritig als Stadtfest zu betrachten.

Beide sind jedoch sehr motiviert, bei der Organisation eines allfälligen Weinfelder Stadtfestes mitzuwirken. Weitere Personen, die Ideen für ein Stadtfest mitbringen, können sich bis Ende Jahr über die Homepage der Stadt melden.