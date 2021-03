Weinfelden Erster TKB-Fitnesspark eröffnet – mit 20 Geräten die Koordination und Ausdauer fördern Zu ihrem 150-jährigen Jubiläum hat die Thurgauer Kantonalbank in verschiedenen Thurgauer Orten Sportanlagen geplant. In Weinfelden öffnet am Freitagnachmittag die Erste von fünf.

Stadtpräsident Max Vögeli, TKB-Geschäftsleitungsvorsitzender Thomas Koller und Martin Leemann, Leiter des Thurgauer Sportamtes schneiden das Band durch. (Bild: PD)

(red) Am Freitagnachmittag wurde auf der Sportanlage Güttingersreuti in Weinfelden der erste Fitnesspark der TKB zu ihrem 150-jährigen Jubiläum eröffnet. Auf rund 700 Quadratmetern kann an 20 Geräten Koordination, Ausdauer und Kraft trainiert werden. Bei jedem Gerät gibt es auf einer Tafel Hinweise, wie die Übungen korrekt durchgeführt und an das eigene Leistungsniveau angepasst werden können.

Trainingsunterstützung mit Anleitungen und Videos bietet ebenfalls eine kostenlose Fitness-App. Die Cardiogeräte können mit gängigen Sport-Apps verbunden werden. Das Training auf dem «Fit 21» ist unabhängig vom Stand der körperlichen Fitness möglich. Neben den Trainingsgeräten ist die rollstuhlgängige Anlage mit einer Sitzbank ausgestattet, und an einem Trinkbrunnen können mitgebrachte Getränkeflaschen mit frischem Trinkwasser aufgefüllt werden.

Die Nutzung ist ab sofort möglich

Anlässlich der Eröffnungsfeier dankte TKB-Geschäftsleiter Thomas Koller auch der Stadt Weinfelden sowie den Schulen und Sportvereinen. Man sei mit dem Anliegen immer auf offene Ohren gestossen.«Die Bedürfnisse zu kennen und zu verstehen, war uns ein grosses Anliegen. Denn so können wir sicherstellen, dass die Anlage nachhaltig genutzt wird», sagt Thomas Koller. Weinfeldens Stadtpräsident Max Vögeli sagt: «Der Fitnesspark passt bestens zum Sportanlagenkonzept unserer Stadt und sorgt für ein weiteres attraktives Angebot für Vereine und Private.»

Der «Fit 21» in Weinfelden erstreckt sich über die Aussenanlage auf der Sportanlage Güttingersreuti. (Bild: PD)

Die TKB und die Stadt Weinfelden investierten rund 350'000 Franken in den Fitnesspark, 15'000 Franken flossen aus dem Thurgauer Sportfonds in das Projekt. Die Aussenanlage befindet gleich neben der Rundbahn und dem Kunstrasenplatz. Sie kann ab sofort täglich von 6 bis 22 Uhr kostenlos genutzt werden, wobei das Schutzkonzept für Sportanlagen der Gemeinde Weinfelden aufgrund der Coronabestimmungen einzuhalten ist.