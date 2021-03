Weinfelden Erbitterter Nachbarschaftsstreit und Eskalation im Gerichtssaal: Experte legt Mandat nieder, weil er derart unter Druck gesetzt wurde Die Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen Giuseppe Grasso und Peter Fretz dauern schon seit 20 Jahren an. Ein Geologe sollte die Sachlage rund um die Wasserschäden, um die es beim Streit hauptsächlich geht, klären. Doch er legt sein Mandat nieder. Das Gericht musste einen neuen Experten einsetzen.

Im Rathaus ist der Saal des Bezirksgerichts Weinfelden untergebracht. Bild: Mario Testa

Vor dem Bezirksgericht Weinfelden klagt Giuseppe Grasso gegen seinen Nachbarn Peter Fretz. Er wirft ihm vor, dass Wasser und Bäume von dessen Grundstück seit rund 20 Jahren für Schäden in seiner Liegenschaft verantwortlich seien – schon mehrmals zog er deshalb vor Gericht, diesmal wegen Überschreitens der Eigentumsrechte.

Ob die Vorwürfe stimmen, soll ein Geologe herausfinden. Im vergangenen Juli war der Prozessauftakt und das Gericht hat mit Christoph Haering einen auf Hydrologie spezialisierten Geologen mit der Aufgabe betreut, ein Gutachten über die Wasserproblematik zu verfassen (unsere Zeitung berichtete).

Gesundheitliche Gründe zwingen den Experten zur Aufgabe

Im Herbst hat Haering anlässlich mehrerer Besuche bei beiden Parteien die nötigen Informationen zusammengetragen. Doch dann meldete er sich beim Gericht und legte sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder. Ob ihm die Arbeit am Gutachten die gesundheitlichen Probleme verursacht hat oder ob er von einer der beiden Parteien unter Druck gesetzt wurde, will Haering auf Anfrage nicht beantworten. Er sagt aber:

«Auch Druck kann zu gesundheitlichen Problemen führen.»

Er sei mit seiner Arbeit sehr weit gewesen, sagt der Geologe. «Ich habe viel gemacht und vieles herausgefunden. Aber dann kam der Punkt, an dem es für mich gesundheitlich nicht mehr ging.»

Neuer Experte aus Winterthur

Das Bezirksgericht Weinfelden musste deshalb am Dienstag anlässlich einer Instruktionsverhandlung einen neuen Experten mit der Erstellung eines Gutachtens einsetzen. Diesmal ist es ein Winterthurer Geologe. Der Richter erklärt ihm im Beisein von Grasso, dessen Anwalt und dem Anwalt von Peter Fretz den Ablauf und den Auftrag.

Er belehrt ihn auch über die Folgen von falschen Ausführungen in der Expertise oder das Überschreiten von Fristen. Dann der erste Aufreger im Gerichtssaal: Giuseppe Grasso will sich Gehör verschaffen und spricht auf den Richter ein. Sofort ermahnt ihn dieser, still zu sein. «Sie haben heute nichts zu sagen!» Auch Grassos Anwalt versucht, seinen Mandanten zum Schweigen zu bringen. «Basta subito!», ermahnt er ihn auf Italienisch.

Danach führt der Richter weiter aus, worum es beim Streitfall geht. «Die Liegenschaft des Beklagten liegt oberhalb. Der Kläger sagt, dass das übermässige Pflanzenbewässern des Nachbarn zu Wasseraustritten an der Felswand in seiner Liegenschaft führt. Und diese seien ursächlich für den Schimmelpilzbefall.» Auch die Bepflanzung sei ein Thema. Tiefe Wurzel von Fretz‘ Eschen, Feldahorn und Rubinien würden einerseits die Wasseraustritte begünstigen und andererseits den Fels instabil machen, was zu Rutschungen führen könnte.

Kontakt nur über Anwälte

«Es gilt hier auch zu erwähnen, dass die Parteien seit vielen Jahren in einem erbitterten Streit liegen», sagt der Richter. Es sei ein erhebliches Misstrauen vorhanden, deshalb solle der Geologe beim Informationsfluss darauf achten, keine Informationen zu empfangen, wenn die Gegenpartei keine Gelegenheit hat, anwesend zu sein oder das Protokoll des Gesprächs einzusehen.

Der Anwalt von Peter Fretz fordert dann auch, dass der Experte nur über die Anwälte Besichtigungstermine abmachen dürfe und nicht direkt mit den beiden Betroffenen. «Es ist so viel passiert in der Vergangenheit. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass der bisherige Experte fast fertig war und dann plötzlich aufgehört hat.» Auch der Klägeranwalt unterstützt die Kommunikation über die Anwälte. An den Experten gerichtet sagt er:

«Schützen Sie sich selbst, nehmen Sie keinen direkten Kontakt auf mit den Parteien.»

Auf einen Augenschein gleich nach dem Gerichtstermin verzichtet der Experte. Er will zuerst die sehr umfangreichen Gerichtsdokumente lesen und sich mit dem vorherigen Experten treffen, um dessen bereits geleistete Arbeit einzusehen. Dann schliesst Richter Romano die Verhandlung und sagt: «Ich würde sagen, es ist für einen Geologen sehr spannend. Ich bin auch gespannt, was sie herausfinden werden.»

Grasso kann es nicht lassen: Erneute Ausführungen zu angeblichen Fehlern

Dann der zweite Aufreger: Giuseppe Grasso kann es einfach nicht lassen und redet erneut los. «Ich möchte gern etwas mitteilen, es ist sehr wichtig», sagt er. «Nein!» ermahnt ihn sein Anwalt, doch Grasso redet weiter. «Es geht um die Betrügerei, die im ersten Prozess gemacht wurde…» Nach einer langen Wortsalve Grassos, weisen ihn der Richter und sein Anwalt in die Schranken und alle verlassen den Gerichtssaal.

Vor dem Gerichtsgebäude sagt Grasso, angesprochen auf sein Verhalten vor Gericht:

Giuseppe Grasso, Kläger. Bild: Mario Testa (2013)

«Beim ersten Prozess bin ich nie so explodiert wie jetzt. Warum? Ich traue den Leuten einfach nicht mehr. Und ich bin ein Kämpfer.»

Den ersten Experten unter Druck gesetzt habe er nie, ihm nur aufzeigen wollen, was er bei all seinen jahrzehntelangen Selbstrecherchen alles herausgefunden habe.