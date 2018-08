Wein, Wurst und Gespräche am Sommerfest der Thurgauer Kulturstiftung Kulturschaffende haben sich getroffen, gefeiert, sich ausgetauscht. Dazu gab's den Jahresbericht 2017 mit Kunstpostkarten von Lika Nüssli und Herbert Weber. Dieter Langhart

Hoi hier, Küsschen da, Händedruck dort. Alle kennen sich und freuen sich auf ein frohes Beisammensein: Musikerinnen und Maler, Schriftstellerinnen und Gestalter, Veranstalterinnen und Kulturförderer. Also unter manch anderen Claudia Rüegg und Othmar Eder, Zsu­zsanna Gahse und Urs Stuber, Sarah Thurnheer und Peter Höner. Am Dienstag lud die Kulturstiftung des Kantons Thurgau zum Sommerfest in den Lindenpark. Stiftungsratspräsidentin Renate Bruggmann-Hössli und die Stiftungsbeauftragte Gioia Dal Molin stellten den Jahresbericht vor, der neben trockenen Zahlen stets auch ein kleines Kunstprojekt enthält. Lika Nüsli und Herbert Weber haben der Stiftung Postkarten geschrieben und sich über Musse und Müssiggang ausgelassen, Susanna Entress und Urs Stuber haben den Bericht gestaltet, einen heimgenommen haben fast alle Kulturschaffenden; es waren ihrer etwas weniger als letztes Jahr.