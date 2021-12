Freiluftkonzert In Frauenfeld wird am Weihnachtsmorgen in den Strassen gesungen Eine Gruppe Musikbegeisterter zog mit Gesang und Instrumenten am Weihnachtsmorgen durch die Stadt. Geleitet wurden sie von der musikalischen Leiterin Therese Bärtschi. Das Weihnachtssingen in Frauenfeld hat eine lange Tradition.

Sängerinnen und Sänger, Musikantinnen und Musikanten stimmen am Weihnachtssingen in den Strassen des Quartiers Talbach alte und neue Weihnachtslieder an. Bilder: Manuela Olgiati

Heinz Wilhelm, evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld Bild: Manuela Olgiati

Das Weihnachtssingen ist beliebt. Die Stimmung ist gut, zu spüren sind Freude und ein fröhliches Miteinander. Auch das Wetter passte, nur einzelne Regentropfen fielen von den grossen Bäumen der Allee. Am Weihnachtstag, kurz vor sechs Uhr, besammelten sich 30 Sängerinnen und Sänger sowie rund ein Dutzend Musikantinnen und Musikanten aus verschiedenen Musikgesellschaften beim Talbach-Kreisel. Heinz Wilhelm von der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld verteilte Fackeln, Laternen und Noten.

Therese Bärtschi, musikalische Leiterin Bild: Manuela Olgiati

Mit «Oh Du Fröhliche» bahnte sich der Tross singend seine Wege durch die Strassen des Quartiers Talbach, zwischen der Wannenfeld- und Zürcherstrasse, vorbei an den Weihnachtsbeleuchtungen in den Gärten und an den Häusern. Die musikalische Leiterin Therese Bärtschi lotste die Truppe und stimmte jeweils die mehrstimmigen Kanons an. Halt gemacht wurde unter einzelnen Strassenlaternen, um die Noten und Texte lesen zu können.

Das Weihnachtssingen hat in Frauenfeld eine schöne Tradition. Gegründet wurde es vor rund 25 Jahren von Robert Zuberbühler, dem Chorleiter der Gospelfriends Frauenfeld. Damals tourte Zuberbühler mit den rhythmischen Liedern durch die Quartiere und brachte damit Freude in die Nachbarschaft.

Alle können mitsingen

Jedes Jahr nehmen viele Sängerinnen und Sänger teil. Es ist eine lose Gruppe, jeder der mag, singt mit. «Meist singen etwa 60 bis 80 Teilnehmer mit, doch wegen der Pandemie sind weniger Sänger dabei», sagte Wilhelm. Der Gesang und die Musik entfalteten ihre Wirkung. Die Lichter in den Häusern gingen an. Einzelne Hausbewohner riefen erfreut:

«Danke und schöne Weihnachten!»

Eine Sängerin sagte: «Ich komme jedes Jahr. In den Morgen hinein zu singen ist ein schönes Erlebnis.» Trompeter Markus Keller gab auf seinem Instrument den Ton, Chor und Instrumente stimmten ein. Bärtschi sagte nach jedem Lied: «Danke, nun gehen wir weiter.» Sängerin Marie-Louise Eiholzer kannte viele Lieder. Sie sagte: «Es sind bekannte Kirchenlieder dabei.» Die Bedeutung des Textes mit der Weihnachtsgeschichte zu verknüpfen, ist das eine. Auch Mitsummen geht. Beherzt stimmten die Sänger alte und neue Weihnachtslieder an. Noch lange hätten Chor und Orchester weiter musizieren mögen. Kurz vor acht Uhr wurde es Tag. Zur Stärkung waren die Teilnehmerinnen zum Frühstück ins Kirchgemeindehaus eingeladen.