Herdern Weihnachtliches Flanieren und Verweilen mit viel Atmosphäre Fast drei Dutzend dekorativ geschmückte Marktstände und eine gemütlich Waldbeiz lockten am Samstag viele Besucherinnen und Besucher an den Weihnachtsmarkt auf Schloss Herdern.

Eine Atmosphäre wie im Märchen am Weihnachtsmarkt im Schlosshof Herdern. Manuela Olgiati

Der Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Herdern hat eine schöne Tradition. Die histo­rische Atmosphäre im Hof der sozialen Einrichtung lockte am Samstag viele Besucherinnen und Besucher an. Diese drehten bei den weihnachtlich dekorierten Verkaufsständen ihre Runden. Schneeflocken tanzten, auch das Wetter passte. Liebevoll gefertigte Kränze und Gestecke, Schmuck, weihnacht­liche Dekorationen und allerlei Nützliches standen an 30 Marktständen zum Verkauf. Unterstützt wurden auch soziale Institutionen.

Weihnachtsstimmung auf Schloss Herdern. Manuela Olgiati

Geschenke wie dekorative Engel und Taschen fanden rasch ihre Abnehmer. Auch goldene Nüsse mit Motivationssprüchen kamen gut an. Mit dem Kauf von Gewürzen unterstützten die Marktbesucher nachhaltige Produkte. Die Herdemer Genusshandwerker präsentierten ihr vielfältiges Sortiment. Essbare Geschenkideen stellte das Schloss Herdern aus der Eigenproduktion her. Die Auswahl bestand aus Confis, Chutneys, Gebäck und Süssigkeiten. Auch das Angebot an Weinen und Fleischsorten war gross. Aus der Schlosskäserei kamen Tilsiter und Schlosskäse. «Handgeflochtene Körbe halten auch nasse Temperaturen aus», sagte der Verkäufer an seinem Stand. Praktisch konnten die Besucher bei den Förstern vor Ort gleich ihren Christbaum für das eigene Zuhause auswählen. Der Markt bot für Erwachsene viel, aber auch die Kinder hatten ihre helle Freude. Die kleinen Kinder freuten sich am Eselreiten, weitere Kinder stellten mit grossem Eifer in der Werkstatt die Anzündhilfen K-Lumet her.

Die Besucherinnen und Besucher verweilen in der hübsch dekorierten Waldbeiz. Manuela Olgiati

Für die Stärkung waren die Organisatoren in der authentisch dekorierten Waldbeiz gerüstet. Der Herdemer Weihnachtsmarkt bot einmal mehr in fröhlicher Geselligkeit eine gute Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen und mit einer Tasse Glühwein auf die Adventszeit anzustossen. Und wer dann noch nicht genug hatte, konnte weiter im Schlossladen einkaufen.