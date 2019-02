Wegen Unfall in Skiferien: Wilen muss Gemeindeversammlung verschieben Die Finanzverwalterin der Gemeinde Wilen ist wegen eines Unfalls mehrere Wochen ausgefallen. Die Gemeindeversammlung findet deshalb einen Monat später statt als ursprünglich geplant. Roman Scherrer

Die Versammlung der Gemeinde Wilen findet neu am 29. April statt. (Symbolbild: Donato Caspari)

Die Einwohner von Wilen müssen sich gedulden. Noch haben sie nicht erfahren, wie ihre Gemeinde das Jahr 2018 finanziell abgeschlossen hat. Der Grund dafür findet sich in den aktuellen Gemeindenachrichten:

«Unsere Finanzverwalterin hatte zwischen Weihnachten und Neujahr einen Unfall in den Skiferien, der einen mehrwöchigen Ausfall zur Folge hat.»

Dies hat nun Folgen für die Versammlung der politischen Gemeinde. Ursprünglich wäre dafür der 25. März vorgesehen gewesen. Wegen des Ausfalls der Finanzverwalterin wird der Wilener Souverän aber einen Monat später über die Rechnung befinden. Die Gemeindeversammlung findet am Montag, 29. April 2019 um 19.30 Uhr im Kirchen- und Gemeindezentrum statt.

Primarschulgemeinde lässt über Turnhalle abstimmen

Traditionell finden die Versammlungen der politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde in Wilen nacheinander statt. In diesem Jahr wird dies nicht der Fall sein, denn die Versammlung der Primarschulgemeinde wird wie geplant am Montag 25. März im Kirchen- und Gemeindezentrum stattfinden.

Dabei werden insbesondere zwei Bauvorhaben im Fokus. Die Schulbehörde wird die Baukredite für die neue Turnhalle und die Sanierung der Wärmerzeugung beantragen. Bereits vorher informiert sie zum aktuellen Stand dieser beiden Projekte. Am 11. März um 19 Uhr findet zu diesem Zweck im Mehrzweckraum der Primarschule eine Vororientierung statt.