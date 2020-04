Wegen mutmasslich manipulierten Wahlergebnissen im Thurgau: Die GLP droht mit dem Gang ans Bundesgericht – die SVP hält an ihrem Sitz fest Die fehlerhafte Stimmenauszählung in Frauenfeld könnte einen langwierigen juristischen Streit nach sich ziehen.

Wahlurnen der Stadt Frauenfeld: Gesucht werden noch 100 unveränderte GLP-Wahlzettel. Bild: Susann Basler

Andreas Schelling, Präsident der GLP-Bezirkspartei Frauenfeld, droht mit dem Gang ans Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass der Grosse Rat die «offensichtlich manipulierten Wahlergebnisse» bestätigt.

Die Staatskanzlei müsse die «rechtlich korrekten Wahlergebnisse» umgehend publizieren, verlangte er am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Andreas Schelling, Präsident der GLP, Bezirk Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Auf der Gegenseite behält sich die SVP ebenfalls einen Rekurs vor, falls das Wahlresultat zu ihren Lasten korrigiert würde, wie Bezirkspräsident Benjamin Spitteler am Montag sagte.



Ein Strafverfahren könnte die Ungereimtheiten der Grossratswahlen vom 15. März in der Stadt Frauenfeld klären. Noch nicht aufgetaucht sind 100 unveränderte GLP-Wahlzettel, die gemäss den sogenannten Laufzettel vorhanden sein müssten. Sollten sie gefunden werden, erhält die GLP einen Grossratssitz auf Kosten der SVP.



Laufzettel sprechen für GLP, Wahlzettel für SVP



Am 20. Mai entscheidet der neue Grosse Rat über die Gültigkeit seiner eigenen Wahl. Zuvor müsste geklärt werden, wer auf dem umstrittenen Sitz Platz nehmen darf. Ungewiss ist, ob die Staatsanwaltschaft bis dahin die Angelegenheit ausreichend klären kann. Der Grosse Rat müsste möglicherweise einen Mehrheitsentscheid fällen.



Ob vorab eine Einigung möglich ist, sondierte Marius Kobi, Leiter des Rechtsdienstes der Staatskanzlei. «Die Staatskanzlei mischt sich nicht in die Genehmigung ein und macht deshalb auch keine Vorschläge, wie der Grosse Rat zu entscheiden hat», schreibt Kobi. Er habe gegenüber der GLP und der SVP nur angetönt, «dass es im Interesse des Gesamtkantons liegen könnte, wenn die beiden Parteien eine politische Lösung finden würden».



SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden.

Bild: Andrea Stalder

Die GLP brachte die Idee ins Spiel, der Grosse Rat könnte am 20. Mai die Wahl mit Ausnahme des umstrittenen Sitzes genehmigen. «Das ist nicht so einfach», kommentiert SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden. Die Zusammensetzung des Grossen Rates habe Einfluss auf die Zusammensetzung der Kommissionen. Für ihn lautet die entscheidende Frage:

«Zählen die Wahlzettel

oder die Laufzettel?»

Der Grundsatz bei Wahlen und Abstimmungen sei immer die Frage nach dem Wählerwillen. Und dieser wird – so Zbinden – besser abgebildet durch die Wahlzettel, die von den Wählern selber kommen.