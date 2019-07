«Wegen grünem Hype» bekundet Thurgauer Motocross-Grand-Prix Mühe bei der Standortsuche Frauenfeld/Gachnang steht im provisorischen Motocross-WM-Kalender für 2020. Noch fehlt aber ein dafür geeigneter Standort. Nach den Absagen der Thurgauer Regierung für das Landwirtschaftsland in Niederwil und nach dem Nein des Bundes für den Waffenplatz Frauenfeld geht die Suche für die Organisatoren weiter, auch ausserhalb der Ostschweiz. Samuel Koch

Hunderte Zuschauer verfolgen das Rennen am bisher letzten MXGP of Switzerland in Niederwil. (Bild: Donato Caspari (19. August 2018))

Krampfhaft sei die Suche keineswegs. «Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass in der Schweiz die Durchführung von Motocross-WM-Rennen möglich sein muss.» Das meint der Frauenfelder Willy Läderach, Inhaber der MXGP Suisse AG und OK-Präsident des Motocross-Grand-Prix (MXGP) of Switzerland. Von 2016 bis 2018 verfolgten jährlich bis zu 30'000 Besucher die zweitägigen Motocross-WM-Rennen in Niederwil.

Seither ist der Motor ins Stocken geraten, weil der Regierungsrat auf Druck von Umweltverbänden und Anwohnern entschied, dass die jeweils provisorisch erbaute Anlage «Schweizer Zucker» ausserhalb der Bauzone der Gemeinde Gachnang ab 2019 nur noch mit einem ordentlichen Baubewilligungsverfahren möglich sein soll. Die Veranstalter befinden sich bis dato auf einer bislang noch erfolglosen Suche nach einem alternativen Standort.

Selbst Branchenkenner sprechen von Überraschung

Willy Läderach, Inhaber MXGP Suisse AG und OK-Präsident MXGP of Switzerland. (Bild: Donato Caspari)

Umso überraschender wirkt nun die Aufnahme des MXGP of Switzerland in den provisorischen WM-Kalender für 2020. So sollen gemäss Rennvermarkter Youthstream am 15. und 16. August in einem Jahr Motocross-WM-Rennen in Frauenfeld/Gachnang über die Bühne gehen. Läderach meint:

«Das ist ein Fehler, es sollte lediglich Schweiz heissen.»

Selbst Branchen-Kenner des deutschen «Cross-Magazin» schreiben bei der Rückkehr des Schweizer Grand-Prix’ von der grössten Überraschung im provisorischen Kalender. Von den 20 geplanten Austragungsorten weltweit sind nebst dem Schweizer noch vier weitere unklar, mit der Bezeichnung tba (to be announced: wird noch bekannt gegeben). «Wir haben genügend Anfragen von potenziellen Rennveranstaltern», sagt David Luongo, CEO von Youthstream.

Nachgefragt beim weltweiten Vermarkter der MXGP-Rennen

«Der WM-Kalender ist Jahr für Jahr voll, und wir haben genügend Anfragen»

Seit 2004 vermarktet Youthstream mit Sitz in Monaco die Rechte der Motocross-WM-Rennen. Der 31-jährige CEO David Luongo über exklusive Fernsehverträge, die Vergaberechte und die Schweiz als Motorsportland.



Wie schwierig ist es, um Austragungsorte für Motocross-Rennen zu finden?

David Luongo, CEO Youthstream, Vermarkter der MXGP-Rennen. (Bild: PD)

David Luongo: Die Weltmeisterschaft erlebt eine fantastische Zeit, wahrscheinlich die beste überhaupt. Wir haben einen Vertrag mit dem Weltmotorradverband FIM, um jedes Jahr 20 Grand Prix’ weltweit zu organisieren. Der WM-Kalender ist Jahr für Jahr voll, und wir haben genügend Anfragen von potenziellen Rennveranstaltern.

Welche Voraussetzungen muss ein Austragungsort erfüllen, um für Rennen in die Kränze zu kommen?

Die Organisation eines Grand Prix’ erfordert viele verschiedene Aspekte, die im Organisationshandbuch festgelegt sind. Entscheidend sind etwa die Grösse des Fahrerlagers, die Internetverbindung oder Strom- und Wasseranschlüsse. Nebst den technischen Anforderungen spielen selbstverständlich auch die Finanzen eine Rolle.

Wie viel zahlt ein Veranstalter an Youthstream?

Das bleibt Sache zwischen den Veranstaltern und Youth­stream.

Warum bekundeten europäische Bewerber zuletzt Mühe?

Wir stehen mit potenziellen Organisatoren in Kontakt, um mit ihnen bestmögliche Einrichtungen zu finden. In Europa benötigen die Organisatoren mehr Land, um etwa Platz für alle Lastwagen zu haben. Ausserhalb Europas reist der ganze Tross mit dem Flugzeug, womit weniger Material im Spiel ist.

Wie finden sich Veranstalter und Youthstream?

Die örtlichen Veranstalter kennen ihre Märkte sehr gut und bewerben sich mit einem Austragungsort. Danach organisieren wir Inspektionen und unterstützen sie beim Bau der Strecke und der Infrastruktur.

Findet 2020 ein MXGP of Switzerland statt?

Das hoffe ich. Wir haben eine wunderbare Beziehung zu den Organisatoren aus Frauenfeld, die bisher drei erfolgreiche Rennen durchgeführt haben. Zudem ist die Schweiz ein fantastisches Motocross-Land mit begeisterungsfähigen Fans. (sko)

Beim weltweiten Vermarkter der WM-Rennen sowie dem Weltmotorradverband FIM mit Sitz im waadtländischen Meis ist die Schweiz als Austragungsort weiterhin Wunschkandidat. «Es hat sich halt einfach gezeigt, dass es im Thurgau nicht ganz einfach ist, noch eine Bewilligung zu erhalten», meint Willy Läderach. Nach Absagen auf dem Mowag-Areal in Tägerwilen und dem Flugplatz in Sitterdorf liebäugelten die Veranstalter kurz mit einer Züglete auf den Frauenfelder Waffenplatz, welcher der Militär-Liegenschaftsverwalterin Armasuisse gehört.

Felix Keller, Waffenplatzkommandant Frauenfeld. (Bild: Christine Luley)

Jedoch sagte der Frauenfelder Waffenplatzkommandant Felix Keller vor kurzem nach dem Open Air Frauenfeld mit täglich rund 50'000 Besuchern gegenüber dieser Zeitung, dass es einen zweiten Grossanlass auf der Frauenfelder Allmend aus zwei Gründen nicht geben werde: Einerseits wegen der militärischen Nutzung und andererseits, weil sich der Boden jeweils wieder erholen müsse.

Trotz Absage des Bundes weibelte Läderach mit einer Delegation in Bern, nachdem sich mehrere Nationalräte – darunter Verena Herzog (SVP) und Hansjörg Brunner (FDP) für den Motocross-Sport im Thurgau starkmachten. Angekündigte parlamentarische Vorstösse sind bisher noch keine eingegangen. Dafür erhielt das OK um Läderach eine Audienz bei Bundesrat Guy Parmelin. «Es gab gute Gespräche, und man hat nach Lösungen gesucht», meint Läderach.

Der vorgeschlagene Kompromiss, für den MXGP auf der Allmend das jeweils im September dort stattfindende Supermoto auf ein anderes Gelände zu verlegen, hat aber nicht gefruchtet. Läderach sagt:

«Die Behörden sind mutlos und wollen offensichtlich nicht, das müssen wir akzeptieren.»

Im Gegensatz zu asiatischen Ländern wie Indien oder China sei es derzeit in Westeuropa wegen des grünen Hypes schwierig geworden, Motorsportanlässe zu organisieren. «Da müssen wir durch, das geht auch wieder vorbei», meint er.

Klares Anforderungsprofil für private Landbesitzer

Für welche Standorte derzeit Verhandlungen laufen, will Läderach nicht sagen, obwohl sich die Standortsuche über die Thurgauer Kantonsgrenzen bis tief in den Aargau und nach Solothurn ausgeweitet hat. Das Anforderungsprofil für potenzielle Veranstalter: rund fünf Hektaren befestigte Anlage für Fahrerlager, Werkteams und Marketing, eine Fläche von mindestens sechs Hektaren für den Parcours, und ausserhalb der Landwirtschaftszone.

Für Läderach ist ebenfalls klar: «Wir zielen auf eine Lösung mit privaten Landbesitzern.» Für viele in der Motorsport-Szene sei nach wie vor unverständlich, «dass man uns im Thurgau Knebel zwischen die Beine wirft».

Für eine definitive Aufnahme in den WM-Kalender 2020 haben die Veranstalter bis im Herbst Zeit. Dann entscheiden Youthstream und FIM über die definitive Austragungsorte. «Sollten wir bis dahin keine Lösung haben, müssen wir uns wieder Gedanken machen, ob wir für 2021 weitersuchen», meint Läderach. Sicher ist: «Wir geben nicht auf und arbeiten weiter an einer Zukunft für den Motocross-Rennsport.»