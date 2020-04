Wegen belastender Situation an der geschlossenen Grenze: Kreuzlinger Stadtrat wendet sich an Bundesrat Um die Situation an der Kunstgrenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz zu entschärfen, hat sich der Stadtrat an den Bundesrat gewandt mit der Bitte, Massnahmen für die spezielle Situation in der Grenzregion zu prüfen.

Zwei Grenzzäune sorgen für den nötigen Abstand. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

(red) Die Coronapandemie mache deutlich, wie eng die Menschen in der Grenzstadt Kreuzlingen-Konstanz verbunden sind. Dies schreibt der Kreuzlinger Stadtrat am Mittwochnachmittag in einer Medienmitteilung. Nachdem Deutschland die Schweiz als Risikogebiet einstufte, installierte die Deutsche Bundespolizei Mitte März einen Zaun entlang der Kunstgrenze. Ab diesem Zeitpunkt war der ungehinderte Grenzübertritt unter anderem auch im Klein Venedig nicht mehr möglich.

Um den Kontakt dennoch aufrecht zu halten, trafen sich Familienmitglieder, Freunde und Bekannte, um sich am Zaun auszutauschen. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Für zahlreiche Menschen verhindert die Grenzschliessung das Zusammentreffen mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Diese Situation ist für die Betroffenen äusserst bedauerlich und schwierig.»

Weil die Hygienemassnahmen gemäss der Covid-19 Verordnung am Zaun durch die vielen Menschen nicht mehr eingehalten werden konnte, wurde am Freitag auf Anordnung des Kantonalen Führungsstabs auf Kreuzlinger Seite mit einem Abstand von rund zwei Metern zum bestehenden, ein weiterer Zaun aufgebaut. Diese Massnahme löste in der Bevölkerung zahlreiche, teils heftige Reaktionen aus, schreibt der Stadtrat.

Stadtpräsident Thomas Niederberger betont gemäss Mitteilung: «Die Zäune kommen nach dem Lockout ebenso schnell wieder weg, wie sie aufgebaut wurden. Alle Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind äusserst einschneidend und bedauerlich.»

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat noch nicht geantwortet

Der Stadtrat habe umgehend reagiert und sich an den Bundesrat gewandt. Niederberger sagt:

«Wir haben die zuständige Departementsvorsteherin Karin Keller-Sutter gebeten Massnahmen zu prüfen, um die Situation in unserer Grenzstadt zu entschärfen.»

Bisher sei noch keine Antwort erfolgt.

Thomas Niederberger. Bild: Andrea Stalder

Niederberger lobt in diesem Zusammenhang die Bevölkerung, die sich bereits am vergangenen Wochenende vorbildlich an die Verhaltensregeln hielt. Nur wenige Personen würden sie nicht beachteten, kooperierten jedoch sofort, nachdem sie vom Sicherheitsdienst angesprochen wurden. Der Stadtrat dankt der Bevölkerung und bittet, sich auch während den Ostertagen daran zu halten.

Aufgrund des schönen Wetters verstärken die Sicherheitsdienste ihre Patrouillen. Falls sich die Lage in Bezug auf das Verkehrs- und Besucheraufkommen verschärfen sollte, sind Signalisations-Massnahmen nicht auszuschliessen. «Wir setzten alles daran, die Lage in Kreuzlingen ruhig und überschaubar zu halten – wir bitten Sie uns dabei zu unterstützen», appelliert der Stadtpräsident.