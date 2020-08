Wechsel nach 24 Jahren: Die EW Sirnach AG erhält einen neuen Verwaltungsratspräsidenten Hugo Hegelbach übergibt das Präsidium der EW Sirnach AG an Pascal Stocker.

Amtsübergabe bei der EW Sirnach AG: Hugo Hegelbach mit seinem Nachfolger Pascal Stocker. Bild: ZVG

(red/kuo) Nach 110 Verwaltungsratssitzungen und 18 Generalversammlungen, an denen er nie fehlte, hat Hugo Hegelbach jüngst seine letzte Generalversammlung der EW Sirnach AG geleitet.

Bei der Gründung der Politischen Gemeinde Sirnach im Jahr 1997 übernahm Hegelbach als Mitglied des Gemeinderates die Verantwortung des neu geschaffenen Ressorts «Volkswirtschaft und Technische Betriebe». In dieser Funktion war er massgeblich an der Rechtsformänderung des Elektrizitäts- und Wasserwerkes in die EW Sirnach AG im Jahr 2002 beteiligt.

Seit der Gründung der EW Sirnach AG stand Hegelbach dem Unternehmen als Präsident des Verwaltungsrates vor. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Der Umsatz und das Eigenkapital konnten während dieser Zeit verdoppelt sowie die Zahl der Mitarbeitenden von 19 auf 34 erhöht werden. Seit der Gründung der Aktiengesellschaft hat das Unternehmen jedes Jahr einen ansehnlichen Gewinn ausgewiesen. Die EW Sirnach AG ist zudem Ausbildungsbetrieb.

Ein besonderer Meilenstein in der Präsidialzeit von Hugo Hegelbach war der Kauf des ehemaligen Firmenareals der Hawle Armaturen AG an der Mattenrainstrasse in Sirnach. «Damit steht den Mitarbeitenden der EW Sirnach AG eine optimale Infrastruktur zur Verfügung», schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Einen weiteren Meilenstein stellte die Übernahme des Stromnetzes der Genossenschaft Elektra Busswil dar. Damit konnte unter seiner Leitung der Schritt «Eine Gemeinde – ein Werk» erfolgreich vollzogen werden.

Seit 2011 im Verwaltungsrat

Die Generalversammlung hat den Sirnacher Gemeinderat Pascal Stocker als Nachfolger von Hugo Hegelbach zum Präsidenten des Verwaltungsrates der EW Sirnach AG gewählt. Stocker ist bereits seit Juni 2011 Mitglied im Verwaltungsrat. «In dieser Zeit konnte er sich ein umfassendes Wissen über die technischen Werke aneignen. Damit ist er gut vorbereitet für die Aufgaben im Präsidium», schreibt die EW Sirnach AG weiter.

Laut den Statuten der EW Sirnach AG konstituiert sich der Verwaltungsrat mit Ausnahme des Präsidiums selber. Er hat denn auch sein Mitglied, Christian Oppliger aus Sirnach, zum Verwaltungsratsvizepräsidenten ernannt.