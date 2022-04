Wechsel «Es ist die Nähe zu Frauenfeld»: Aadorf kehrt der Regio Wil den Rücken Aadorf bleibt zwar im Bezirk Münchwilen, wechselt aber die Regionalplanungsgruppe: Ab 2024 gehört die grösste Hinterthurgauer Gemeinde zur Regio Frauenfeld.

Mit seinen 9400 Einwohnern wird Aadorf in der Regio Frauenfeld nach der Kantonshauptstadt die zweitgrösste Gemeinde sein. Bild: Olaf Kühne

Ein klein wenig ist es auch eine Heimkehr. Mit der 2011 umgesetzten Thurgauer Bezirksreform wechselte Aadorf vom Bezirk Frauenfeld in den Bezirk Münchwilen. Zwar bleibt die grösste Gemeinde dem Hinterthurgau erhalten. Indes steht Ende 2023 der Wechsel von der Regio Wil zur Regio Frauenfeld an.

Matthias Küng

Gemeindepräsident Aadorf Bild: Olaf Kühne

Während der Kanton Thurgau aus fünf politischen Bezirken besteht, sind seine Gemeinden in sieben Regionalplanungsgruppen, kurz Regio, organisiert. «Wir sind Aadorf», sagt Gemeindepräsident Matthias Küng selbstbewusst. «Aadorf ist weder von Wil noch von Frauenfeld ein Vorort.» Deshalb könnte man eigentlich in der 9400-Seelen-Gemeinde ganz gut auch ohne eine solche Regio leben, ist Küng überzeugt. Nur ist die Mitgliedschaft in einer Regionalplanungsgruppe den Gemeinden schlicht gesetzlich vorgeschrieben.

Eine Anfrage aus Frauenfeld, ob man in deren Agglomerationsplanung mitwirken wolle, lehnte Aadorf deshalb auch noch ab, wie man auch nie ins Wiler Agglomerationsprogramm mit eingezogen werden wollte. Indes bestand nun der Kontakt in die Kantonshauptstadt, die Idee eines Regio-Wechsels nahm Formen an – und ist nun konkret: Per 1. Januar 2024 ist Aadorf Mitglied der Regio Frauenfeld.

«Es ist die Nähe zu Frauenfeld», benennt Küng den ausschlaggebenden Grund für den Wechsel. Hierfür habe man auch die Pendlerströme angeschaut. Obenauf schwimmen ganz klar Winterthur und Zürich. Danach folgt Frauenfeld, wohin es Aadorfer Berufstätige morgens ebenfalls zieht, erst dahinter kommt Wil. «Wir liegen in einer Art geografischem Dreieck», sagt Küng. «Im Westen der Kanton Zürich mit der Gemeinde Elgg, mit der wir in der Praxis viele Berührungspunkte haben, politisch wie auch wirtschaftlich.» Politisch aber gehöre man in den Hinterthurgau, wo man sich auch wohlfühle. «Und im Norden grenzen wir an Frauenfeld.»

Heterogene Gemeinde

Was die Sache weiter verkompliziert: Aadorf ist eine ziemlich heterogene Gemeinde. «Häuslenen grenzt an die Stadt Frauenfeld, während Guntershausen eher Richtung Eschlikon und Sirnach orientiert ist», sagt Küng. Weil folglich Aadorf zu keiner Region so richtig dazugehöre, sei der Wechsel zur Regio Frauenfeld schlicht ein nach rein sachlich beurteilten Kriterien gefällter Vernunftsentscheid, eine Konsequenz der geografischen Gegebenheiten.

«In der Regio Frauenfeld sind wir zwar auch am Rand, aber dort geht es wenigstens nur um Thurgauer Themen», sagt Küng weiter. Bestehe doch die Regio Wil zur Hälfte aus St.Galler Gemeinden, weshalb viele Themen dort Aadorf nicht mal peripher beträfen.

Anne Rombach-Jung

Geschäftsstellenleiterin Regio Wil Bild: PD

Dass man sich bei der Regio Wil über Aadorfs Abgang nicht freut, liegt auf der Hand. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Geschäftsstellenleiterin Anne Rombach-Jung: «Wir bedauern den Entscheid des Aadorfer Gemeinderates sehr, können die Gründe aber nachvollziehen.» Mit Aadorf verliere die Regio eine starke Gemeinde, und mit Gemeindepräsident Matthias Küng ein geschätztes Vorstandsmitglied. «Er war zudem als unser nächster Präsident vorgesehen», sagt Rombach-Jung weiter.

Mit Aadorf verliert die Regio Wil auch finanzielle Mittel. 7.50 Franken zahlen die Mitgliedsgemeinden pro Einwohner und Jahr in den Topf – im Falle Aadorfs also rund 70'000 Franken. «Das ist zwar ein wesentlicher Beitrag», sagt Anne Rombach-Jung. «Ein finanzielles Loch wird uns nun aber nicht entstehen, auch werden wir nicht für die verbleibenden Gemeinden den Mitgliederbeitrag erhöhen müssen.»

Mitgliedschaft in Frauenfeld günstiger

Anders Stokholm

Präsident Regio Frauenfeld und Frauenfelder Stadtpräsident Bild: Donato Caspari

Ein paar Franken wird Aadorf durch den Regio-Wechsel sogar sparen können: In Frauenfeld kostet das Mitwirken 5.50 Franken pro Jahr und Einwohner. Über diesen künftigen Zustupf aus dem Südthurgau freut sich Anders Stokholm. Der Frauenfelder Stadtpräsident ist Präsident der Regio Frauenfeld und sagt aber auch: «Wir stocken sowieso auf. Unsere Delegiertenversammlung hat die zusätzliche Stelle bewilligt, noch bevor der Wechsel von Aadorf feststand.»

Erfreulich für die Regio Frauenfeld sei deshalb vielmehr, dass man mit Aadorf eine weitere starke Stimme erhalte. Tatsächlich wird Aadorf hinter Frauenfeld die zweitgrösste Gemeinde in der Regio sein – und so der Organisation insbesondere auch in Fragen der Raum- und Verkehrsplanung gegenüber dem Kanton mehr Gewicht verleihen, ist Stokholm überzeugt.

Dass Frauenfeld und Aadorf ob ihrer Grösse die Regio dominieren könnten, sieht Stokholm hingegen nicht.« Unsere Gemeinden haben alle eine starke eigene Prägung und bringen sich mit ihren Ideen ein», sagt er.

Auch die Kulturförderung wechselt

David Zimmermann

Präsident ThurKultur und Braunauer Gemeindepräsident Bild: Kevin Roth

Unterorganisationen der Regio Wil sind das Wirtschaftsportal Ost (WPO) und der Förderverein ThurKultur. Während der Verbleib Aadorfs in Ersterer laut Gemeindepräsident Küng «noch in Abklärung» ist, müssen sich Aadorfer Kulturschaffende auf einen Wechsel nach Frauenfeld einstellen; zum Verein Kulturpool Regio Frauenfeld. Hüben wie drüben zahlen die Mitgliedsgemeinden einen Franken pro Jahr und Einwohner in den Fördertopf. Für den Steuerzahler macht es also keinen Unterschied. Auch dürfte Aadorfs Abgang kein Loch in die ThurKultur-Kasse reissen.

Denn ThurKultur-Präsident David Zimmermann, zugleich Braunauer Gemeindepräsident, rechnet vor: «Aadorf hat vergangenes Jahr rund 9200 Franken einbezahlt und 18'500 Franken bezogen.» Dennoch sei der Austritt von Aadorf «absolut schade», denn: «Die Gemeinde hat eine aktive Kulturkommission und ein sehr aktives und vielseitiges Kulturschaffen.»

So dürfte also der Aadorfer Regio-Wechsel im Kleinen noch zu reden geben. Im Grossen aber ist Gemeindepräsident Matthias Küng überzeugt: «Die meisten Menschen in unserer Gemeinde wird es kaum interessieren, in welcher Regionalplanungsgruppe wir mitwirken.»