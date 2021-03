WASSERBAU Wegen zu wenig Wasser: Kanton richtet im Schaarenwald in Schlatt zur Kontrolle eine weitere Messstelle ein Im Naturschutzgebiet Eschenriet im Schaaren lagen die Pegelstände im vergangenen Herbst sehr tief. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, haben Hydrologen des Kantons dort eine Messstelle installiert.

Die Messstelle im Eschenriet besteht aus einem blauen Rohr, in dem sich ein sogenannter Logger befindet, der die Wasserstände im Abstand von einer Stunde aufzeichnet. Bild: PD

(pd) Das Eschenriet im Schaarenwald an der Gemeindegrenze zwischen Schlatt und Diessenhofen ist ein wichtiges Laichgebiet für Amphibien. Die tiefen Wasserstände im vergangenen Herbst bereiteten deshalb den verantwortlichen Personen beim Kanton sowie einigen Naturbeobachtern Sorge, wie es in einer Mitteilung des kantonalen Amts für Umwelt heisst. Demnach lag die jährliche Regenmenge in der Region Diessenhofen in den vergangenen Jahren unter dem langjährigen Schnitt.

Die ergiebigen Schnee- und Regenfälle der vergangenen beiden Monate liessen die Pegelstände im Feuchtgebiet Eschenriet wieder ansteigen, sodass die Amphibien gute Bedingungen zum Laichen vorfinden. Die aktuellen Beobachtungen stützen die Vermutung der kantonalen Fachleute, dass das Eschenriet mehrheitlich über Niederschläge gespiesen wird. Die Fachstelle Hydrometrie des Amts für Umwelt betreibt im Gebiet des Schaarenwaldes bereits heute mehrere Messstellen, die die Grundwasserstände überwachen.

Der Gletscherschotter unter dem Schaaren ist nur ungefähr zwei Meter mächtig und kommt an einigen Stellen bis an die Oberfläche. Solche Schotterschichten sind Grundwasserleiter, die entweder über Niederschläge oder über Gewässer (Bäche und Flüsse) gespiesen werden. Weil der Untergrund im Schaaren geologisch uneinheitlich sei, könnten aufgrund von einzelnen Messstellen keine allgemeinen Aussagen über das ganze Gebiet gemacht werden, heisst es weiter.

Mit der neuen Messstelle erhoffen sich die Fachleute, vertiefende Erkenntnisse zur Wasserspeisung des Eschenriets und zur Grundwassersituation des Schaaren zu erhalten.