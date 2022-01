Wasserbau Nach fast einem Jahrhundert: Für das Wehr am Geisslibach bei Diessenhofen hat das letzte Stündlein geschlagen Das Rheinstädtchen Diessenhofen sieht vor, das schon seit langem bestehende Kleinkraftwerk am Geisslibach in Willisdorf abzubrechen. Damit sollen vom Klimawandel bedrohte Fische ihren Lebensraum zurückgewinnen.

Das im Jahr 1925 erbaute Wehr Willisdorf wird voraussichtlich diesen Frühling abgebrochen. Bild: Thomas Brack

Beinahe 100 Jahre lang diente das Willisdorfer Wehr dem Kleinkraftwerk am Geisslibach als Energielieferant. Als eines der letzten kleinen Wasserkraftwerke der Region musste es 2005 abgestellt werden. Die Konzession war mit ihren 80 Jahren zu alt für eine Erneuerung. Vor dem Kraftwerk diente ein mittelschlächtiges Wasserrad als Antrieb für die Mühle. «1948 wurde dieses abgerissen und dann durch eine Francis-Turbine mit einer Leistung von ungefähr 60'000 Kilowattstunden ersetzt», erinnert sich Max Bachmann, Senior der Mühle.

Laut seiner Aussage hätte die Mühle die Auflagen bezüglich Restwasser, Bach- und Dammunterhalt bei einer Erneuerung der Konzession allein nicht mehr stemmen können. Der Aufwand würde den Ertrag bei weitem übersteigen. Dem pflichtet Stadtpräsident Markus Birk bei:

«Der Energiegewinn steht in keinem Verhältnis zum ökologischen Nutzen eines Abbruchs.»

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: PD

Nachdem am Geisslibach schon verschiedene Revitalisierungen von öffentlicher und privater Seite vorgenommen wurden, soll jetzt der entscheidende Wurf folgen. Mit der Entfernung des Willisdorfer Wehrs wird der ganze Bach fischgängig, sodass die durch die Klimaerwärmung bedrohten salmonidenartigen Fische, wie etwa die Forelle, den ganzen Bach aufwärts schwimmen und im Kies laichen können.

Bedrohte Fischarten sollen nach dem Abbruch wieder vermehrt im Geisslibach laichen können. Bild: Thomas Brack

Gewässerraumlinie ist entscheidend

Grundlegend bei der Renaturierung ist die sogenannte Gewässerraumlinie. Innerhalb eines ausgeschiedenen Gewässerraums darf nicht neu gebaut werden. Schon bestehende Bauten haben Bestandsschutz, sofern sie zweckgebunden genutzt werden. Steht beispielsweise eine Scheune leer, muss diese abgebrochen werden. Die Gewässerraumlinie definiert den Abstand links und rechts des Gewässers. Im vorliegenden Fall des Geisslibachs beträgt der Gewässerraum in der Länge 165 Meter, in der Breite 17 Meter und unterhalb sowie oberhalb des Wehrs 29 Meter. Damit das Gefälle geringer wird und wenige oder keine künstlichen Fischtreppen eingebaut werden müssen, beginnt die Renaturierung etwas oberhalb des Wehrs. Der Plan liegt bis am 7. Februar im Rathaus Diessenhofen auf.

Plan der bevorstehenden Revitalisierung. Bild: PD

Die Bruttokosten von 730'000 Franken werden aufgeteilt zwischen Bund, Kanton, Stadtgemeinde und Mühle Bachmann. Der Beitrag der Stadtgemeinde von 110’000 Franken wird subventioniert durch die Begleitgruppe ökologischer Fonds (BöF) der Elektrizitätswerke Schaffhausen und der Stadt Zürich. Weitere bauliche Massnahmen nebst dem Abbruch des Wehrs sind zum Beispiel die Zuschüttung des Seitenkanals mit Erde sowie die Umleitung und Erneuerung diverser kleinerer Kanäle. Ebenso muss die Leitung der Abwässer aus Basadingen-Schlattingen versetzt und an die südliche Peripherie der Zone verlegt werden. Die eigentliche Renaturierung erfolgt dann unter anderem mit Bepflanzungsaussaaten, Wurzelstöcken und Faschinen.

Monitoring für Fische

Eine Zählung der aktuell lebenden Fische im Geisslibach soll aufzeigen, wie sich die baulichen Massnahmen auf die Fischpopulation auswirkt. Ebenso wird ein Inventar der übrigen Flora und Fauna des Baches erstellt. Abhängig von möglichen Einsprachen soll in einem Zeitfenster gebaut werden, in dem die Fische nicht am Laichen sind – das heisst von Mai bis September.

Als Fernziel sieht Markus Birk die volle Revitalisierung des Geisslibachs, wo dies möglich ist. Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Basadingen-Schlattingen, da sich der Geisslibach oberhalb des Wehrs in selbiger Gemarkung befindet. Wenn diese bis zur Wiesentalstrasse abgeschlossen sein wird, fügt sie sich praktisch nahtlos in die bereits erfolgte Revitalisierung durch die Geisslibach-Fischer und diejenige ab Schlattingen durch den Kanton Thurgau. Mithin bestehen hier gute Aussichten für die Bach- und Seeforelle und deren Nachwuchs.