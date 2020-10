Was man vermisst, aber weg muss: Auf Schatzsuche am letzten Frauenfelder Flohmarkt dieses Jahr im Burstelpark Von der Radierung über die Küchenwaage bis zur Plastikblume: Wer sich am Samstag trotz Regen durch die Verkaufsstände im Burstelpark gewühlt hat, konnte auf spezielle Beute hoffen. .

Vreni Krähenbühl bietet unter anderem eine alte Küchenwaage zum Kauf an. (Bild: Amina Mvidie)

Gut eingepackt stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer an diesem Samstag im Burstelpark. Der Regen prasselt auf die Pavillondächer. Nur wenige Leute sind gekommen, um am Flohmarkt in der regnerischen Kälte nach Schnäppchen oder Raritäten Ausschau zu halten.

Vreni Krähenbühl ist aus Greifensee. Zusammen mit ihrem Sohn, der in Frauenfeld wohnt, verkauft sie ein Allerlei an Gegenständen. Darunter auch ein Geschenk, das sie 1960 zu ihrer Hochzeit erhalten hat: eine Küchenwaage. Die Waage wurde mit der Zeit ungenau, erinnert sie sich. Vreni Krähenbühl und ihr Mann entschieden sich, beim Hersteller nachzufragen. Dort wurden sie an den Seniorchef verwiesen, den sie daraufhin in St. Gallen besuchten. Kurzerhand schenkte er ihnen ein ähnliches Modell.

«Nur die Waagschale habe ich behalten.»

Das sagt sie. Mittlerweile sei aber auch die neue Waage nicht mehr so genau, und das Putzen und Ölen zu anstrengend geworden. Sie sagt: «Vielleicht erfreut sich jemand anderes daran.»

Bis auf zehn Christbaumkugeln verkauft Albertina Benz ihre gesamte Weihnachtsdekoration. (Bild: Amina Mvidie)

Diesen Gedanke hatte auch Albertina Benz, als sie ihren Christbaumschmuck nach jahrelanger Lagerung aus dem Keller hervorholte. Die Frauenfelderin hat früher sehr gerne den Weihnachtsbaum dekoriert, obwohl «das Aufräumen nicht immer so toll war». Ein Blick auf die vier vollen Kisten mit Kugeln in verschiedenen Farben, Strohsternen und Figuren lässt vermuten, wie die Bäume bei ihr zu Hause ausgesehen haben. Das Ausmass der Dekoartikel sei wohl auch ihrer perfektionistischen Veranlagung geschuldet, sagt sie und schmunzelt. Da die Kinder schon lange aus dem Haus sind, und die Kisten demnach auch schon lange im Keller standen, sei es nun Zeit loszulassen.

«Zehn Kugeln habe ich noch zu Hause behalten.»

Bei Charles Tanner sind aus einem Bild Tausende geworden. Die verkauft er nun. (Bild: Amina Mvidie)

Charles Tanners Leidenschaft für das Bildersammeln entstand mit einer Radierung, die er vor langer Zeit von einem Bekannten erhalten hat. Aus späteren Streifzügen an Flohmärkten «sind aus einem Bild Tausende geworden», sagt der St.Galler. Mittlerweile verkauft er die Bilder wieder. «Der Preis den ich früher bezahlt habe, ist höher als der Verkaufspreis, den ich jetzt verlange», sagt er. Vor allem die Holzstiche seien teuer gewesen. Obwohl die einen Bilder, die er heute zum Verkauf dabei hat, nicht zu seiner persönlichen Sammlung passten, würde er sie am liebsten selbst bei sich zu Hause aufhängen. Nur gäbe es da neben der Stilfrage noch ein anderes Problem:

«In meiner Zweieinhalb-Zimmerwohnung habe ich zweihundert Bilder ausgestellt. Der Abstand zwischen den einzelnen beträgt noch knapp zwei Zentimeter.»

Gabriela Rutschmann mit ihrer Magnolie aus Plastik, die sie vermissen wird. (Bild: Amina Mvidie)

Auch Gabriela Rutschmann kennt die schwere Entscheidung zwischen Behalten und Weggeben. An ihrem Stand verkauft sie ihre lieb gewonnenen, aber nicht mehr benötigten Sachen. Manchmal sei sie aber auch froh, wenn es die einen Dinge wieder zurück in die Kiste und zu ihr nach Hause schafften. Sie zeigt auf eine Magnolie aus Plastik. 15 Jahre lange habe sie diese immer zum Frühlingsbeginn in eine Vase gestellt. Nun wolle sie die Magnolie verkaufen, aber sie wisse bereits jetzt:

«Nächsten Frühling werde ich sie definitiv vermissen.»