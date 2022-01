Was ist passiert? Neun Bäume und Bewässerung beschädigt: unbekannter Lenker hinterlässt Spur der Verwüstung in Nussbaumplantage bei Felben-Wellhausen – Polizei ermittelt Reifenspuren, Fahrzeugteile und eine teilbeschädigte Anlage auf der Nussbaumplantage zwischen der Stadt Frauenfeld und Felben-Wellhausen lassen Betreiber Christof Gubler rätseln. Die Polizei hat den Schaden aufgenommen und sucht nach dem Verursacher.

Reifenspuren zeugen von der Fahrt durch die Nussbaumplantage. Bild: PD

Die Beweise lassen nur Vermutungen zu. Trotzdem deuten alle Indizien darauf hin, was auf dem von Christof Gubler gepachteten Grundstück in Felben-Wellhausen am östlichen Eingangstor der Stadt Frauenfeld rund um Weihnachten passiert sein muss. Gubler, Präsident der Nuss Thurgau AG und Betreiber der seit knapp zwei Jahren eine Nussbaumplantage in der Tiefenau, sagt:

«Wer so herumfährt, gefährdet das Leben anderer. Das ist einfach nur gefährlich.»

Christof Gubler, Präsident der Nuss Thurgau AG und Eigentümer der Nussbaumplantage in Frauenfeld Ost. Bild: Reto Martin

Was muss passiert sein? Die Person hinter dem Steuer kam laut Gubler im Zeitraum zwischen dem 22. und 28. Dezember mit höchstwahrscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit von Felben-Wellhausen her, fuhr unter der Brücke durch und nachher geradeaus in die Anlage. Reifenspuren, wonach das Fahrzeug eine Linkskurve machte, neun total beschädigte Bäume und eine zu Teilen zerstörte Bewässerungsanlage deuten auf die Rumpelfahrt durchs Grüne hin.

Fahrt durch Frauenfelder Nussbaumplantage

Schaden einerseits, Gefahr andererseits

Gubler, der während der Schilderungen ob seiner Verwunderung immer wieder schmunzeln muss, beziffert den Schaden inklusive Ertragsausfall auf rund 6000 Franken. Viel mehr beschäftigt ihn allerdings, wie der Unfall hätte ins Auge gehen können. Das Fahrzeug dürfte mit vollem Tempo über den Radweg gefahren sein, was Gubler schockiert. «Man kann von Glück reden, dass keine Personen verletzt wurden», sagt er. Deshalb zeigt er sich auch willig, für weiterführende Hinweise zu bezahlen. Er sagt:

«Wir sind bereit, für Hinweise, die zum Täter führen, gesamthaft 1000 Franken auszugeben.»

Gubler geht davon aus, dass es sich um einen silbrigen Audi einer Person aus der Region handelt, zumal unverkennbare Fahrzeugteile im Feld liegen geblieben sind. Zudem glaubt Gubler, dass es sich um ein nicht allzu hohes Fahrzeug handelte, zumal es die Bewässerungsschläuche unterqueren konnte. Wieder gerät Gubler ins Grübeln beim Gedanken daran, was alles hätte passieren können.

Kein Einzelfall für Kantonspolizei Thurgau

Die sichergestellten Fahrzeugteile bestätigt die Kantonspolizei Thurgau, die Gubler ebenfalls aufgeboten hat. Polizeisprecher Matthias Graf sagt:

«Es handelt sich um pflichtwidriges Verhalten nach einem Unfall.»

Matthias Graf, Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau Bild: PD

Die verunfallte Person hat sich also vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden auf der Nussbaumplantage zu kümmern. «Das ist leider kein Einzelfall», sagt Graf. Ohne zu viel von den polizeilichen Ermittlungstaktiken verraten zu wollen, würden die Spuren und die Fahrzeugteile derzeit ausgewertet, um die gesuchte Person zu finden. Mögliche Gründe für die Rumpelfahrt durchs Grüne gebe es viele, meint Graf. Die Verursacher könnten alkoholisiert oder unter Drogen- respektive Medikamenteneinfluss gestanden sein. Vielleicht sei jemand hinter dem Steuer eingeschlafen.

Klar ist, dass die polizeilichen Ermittlungen laufen. Und wer sich nach einem Unfall meldet, hat vor der Justiz garantiert bessere Karten. Bei pflichtwidrigem Verhalten droht der Entzug des Führerausweises.