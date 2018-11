Warth-Weininger schreibt von Narren, Hexen und Dämonen

Die Fasnachtszeit beginnt mancherorts am 11. November um Punkt 11.11 Uhr. Der Ursprung liegt im 19. Jahrhundert, als es in der katholischen Kirche noch zwei Fastenzeiten gab: eine vor Ostern und eine vor Weihnachten. Die Zeit vor der Enthaltsamkeit und Besinnung wurde jeweils nochmals mit viel Essen und Trinken gefeiert. Zugleich war an Martini, also am 11. November, das Erntefest. Heute sind die Fasnachtsdaten flexibel und Fasten – im Sinne von Verzichten – ist wohl den meisten Menschen fremd. Oft beginnt die fünfte Jahreszeit erst im Januar oder am schmutzigen Donnerstag, zu Ende geht sie am häufigsten am Aschermittwoch, dem 46. Tag vor Ostersonntag. Die letzte Fasnacht im deutschsprachigen Raum wird in Ermatingen gefeiert: drei Wochen vor Ostern und damit mitten in der Fastenzeit. (bie)