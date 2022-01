Wanderfieber 3392 Kilometer zu Fuss von Flumenthal nach Moskau: Christian Zimmermann zeigt in Frauenfeld, was er erlebt hat In 111 Tagen marschierte der Autor Christian Zimmermann durch vier Zeitzonen und meisterte über 30'000 Höhenmeter. Kommenden Sonntag, 9. Januar, zeigt er seine Livereportage im Casino in Frauenfeld. Beginn ist um 15 Uhr.

In einem Wald in Lettland: Christian Zimmermann. Bild: PD

Im Jahr 2016 durchquerte Christian Zimmermann aus dem solothurnischen Flumenthal mit seinem Einkaufswagen den gesamten australischen Kontinent. Über dieses Abenteuer schrieb der Wander- und Reisejournalist bereits das Buch «Transaustralia». Diese Reiseform begeisterte ihn dermassen, dass er sich am Ende dieses Trips nicht von seinem ganz speziellen Transportmittel trennen konnte. Kurzentschlossen schiffte er seine «Mrs. Molly» ein. Nach drei Monaten kam sie via Singapur und Hamburg zu ihm in die Schweiz.

Im Frühling 2019 packte ihn das Wanderfieber wieder. Am 5. Mai startete er vor seiner Haustür in Flumenthal und wanderte Richtung Osten. Die Strecke führte den Autor über 3392 Kilometer durch acht Länder bis nach Moskau. In 111 Tagen marschierte er so durch vier Zeitzonen und meistert über 30'000 Höhenmeter.

Zwischen eisigen Temperaturen und schwülheisser Hitze

Auf einem Sandweg in Polen. Bild: PD

In den ersten Tagen kämpfte er mit eisigen Temperaturen und viel Regen. Durch Österreich, Tschechien und Polen schwitzte er über Wochen bei schwülheisser Hitze. Durch die baltischen Staaten war das Wetter perfekt. In Russland war auf Hauptstrassen höchste Konzentration gefordert, da die Fahrweise der Einheimischen, diplomatisch ausgedrückt, ziemlich gewöhnungsbedürftig war.

Was Christian Zimmermann auf den 3392 Kilometern alles erlebt hat, erzählt er diesen Sonntag, 9. Januar, im Casino Frauenfeld in einer Livereportage. Beginn ist um 15 Uhr. Er nimmt einen für zwei Stunden auf eine humorvolle Reise mit. (red)

Infos und Tickets: www.dieweltentdecker.ch