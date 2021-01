Wallenwil 30 Jahre im Dienst für Schule und Schüler: Hauswart Peter Kamm erhält eine mehrstündige Verabschiedung Sein halbes Leben lang war Peter Kamm als Hauswart für die Schulanlage am Stutz in Wallenwil tätig. Rund 160 Schüler verabschiedeten ihn mit Gesang und Spiel in den Ruhestand.

Bei seinem Abschied besuchte Peter Kamm die Wallenwiler Klassen und stellte sich Herausforderungen, wie hier dem Knüpfen von Seilen. Bild: Christoph Heer

Eigentlich wäre Peter Kamm viel lieber vier Stunden früher auf dem Wallenwiler Schulareal erschienen. Dann wäre der Hauswart am Freitagmorgen um vier Uhr in seinem Element gewesen. Die riesige Schneemenge beiseite schieben und sich für die Sicherheit der Schüler und Lehrpersonen einsetzen, das wäre genau sein Ding gewesen.

Doch an diesem Freitagmorgen wurde dem Wallenwiler befohlen, zu Hause zu bleiben – kein einfaches Unterfangen für den Schneeliebhaber und profihaften Pfadschlittenfahrer. «Es hat mich schon gekribbelt, als ich am Morgen den vielen Neuschnee gesehen habe. Normalerweise würde ich an so einem Tag schon mehrere Stunden vor dem Eintreffen der Schüler den Schnee wegräumen», sagt Kamm.

Doch dies war für ihn kein normaler Morgen. Nachdem er knapp 30 Jahren als Hauswart für die Schulanlage am Stutz tätig war, stand Kamm unmittelbar vor seiner Pensionierung. Mit einem Traktor wurde er abgeholt. Was folgte, war ein mehrstündiger Marathon durch die Klassenzimmer des Kindergartens und der Primarschule.

160-köpfiger Chor verabschiedet mit Gesang

In Reih und Glied stellen sich die 160 Kinder der Schulanlage am Stutz auf dem beschneiten Hartplatz auf, singen ein extra komponiertes Lied für Peter Kamm und freuen sich einerseits ob des vielen Schnees, andererseits aber auch, dass an diesem Tag kein normaler Schulunterricht folgen wird:

Bild: Christoph Heer

Ob Gewichte halten, Knoten knüpfen, schrauben, Feuer machen, sägen, nageln, oder Holz spalten: Witzige Herausforderungen haben sich die Klassen überlegt, um ihrem Hauswart einen unterhaltsamen Abschied zu ermöglichen. Dieser betont:

«In all den Jahren pflegte ich stets ein tolles Verhältnis zu den Schülern und den Lehrpersonen.»

Unzählige Erlebnisse nehme er nun mit in den Ruhestand und freut sich, wenn er doch noch ab und zu den Einen oder Anderen wieder treffen kann.

Peter Kamm Bild: Christoph Heer

Mit etwas Wehmut blickt Peter Kamm, dessen Frau Sonja ebenfalls im Wallenwiler Hauswartteam mitarbeitet, zurück auf unvergessliche Momente. «Die vielen Schulreisen, die Waldmorgen und natürlich die Schneeballschlachten werde ich vermissen, bin aber gleichzeitig auch dankbar, dass ich all das während fast drei Jahrzehnten erleben durfte.»

Lob von Lehrer und Schulleiter

Carl Payer unterrichtet seit vielen Jahren an der Schule in Wallenwil und hat viel Zeit mit Peter Kamm verbracht. Auf die Frage, was denn den abtretenden Hauswart ausgezeichnet hat, findet der Lehrer schnell Antworten:

«Peter Kamm war immer fair, zuverlässig und hatte immer offene Ohren für unsere Anliegen. Sein unglaublich grosses Fachwissen wussten wir stets zu schätzen. Umso mehr wird er uns nun fehlen.»

Schulleiter Thomas Minder findet genau gleich grosse Komplimente. «Dass wir eine solch wunderschöne Schulanlage haben verdanken wir Peter. Mit ungemein viel Herzblut hat er Tag für Tag dazu beigetragen, dass ‹unser Laden› läuft. Er hinterlässt grosse Fussstapfen und wird uns fehlen, so wünschen wir ihm nun natürlich alles Gute für den Übertritt in seinen dritten Lebensabschnitt.»