Neue Eschliker Waldhütte besteht Bundesfeier-Premiere Zum ersten Mal fand die Bundesfeier in der Stockenholz-Hütte statt. Trotz drückender Hitze zur Mittagszeit waren am Mittwoch die Festbänke gut besetzt. Christoph Heer

Regierungsrätin Carmen Haag hält in Eschlikon die Festansprache. (Bilder: Christoph Heer)

Dass die Eschliker Bevölkerung feiern kann, ist hinlänglich bekannt. Dass sie es auch schon morgens bei Temperaturen um die 30 Grad kann, hat sie am gestrigen Nationalfeiertag eindrücklich bewiesen.

Grossartige Stimmung herrschte auf dem mit Schweizer Fahnen überdachten Festgelände bei der Waldhütte im Stockenholz. Vom Gemeindepräsidenten zum Bierbrauer, von den hübschen Turnerinnen bis zum coolen DJ – miteinander feiert es sich eben immer noch am Besten. Gespannt wartete das Volk auf die Ansprache von Regierungsrätin Carmen Haag, die zum ersten Mal an diesem Ort war.

Hütte beschäftigte Regierungsrat

«Immer wieder schön, wenn man zu solchen Anlässen eingeladen wird. Und speziell ist es hier im Stockenholz allemal, hat uns doch gelegentlich der Bau dieser Hütte im Regierungsrat, insbesondere in meinem Departement Bau und Umwelt, beschäftigt. Oft sind es einige Hürden, die zu bewältigen sind, wenn ein Bau in einem Wald geplant ist.» Carmen Haag ist sich indes des Privilegs bewusst, 1.-August-Ansprachen an das Volk richten zu dürfen. «Nur schon die Tatsache, dass man die Themen frei wählen kann, macht das Ganze spannend. Trotzdem gehört wohl für einige dieser Punkt einer Nationalfeier zum langweiligsten Teil des Ganzen.»

Schweizerfahnen dienen in Eschlikon als Sonnenschutz.

Organisatorisch stand die Bundesfeier unter den Fittichen des Frauenturnvereins und des Theatervereins Wallenwil. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und weiteren Helferinnen und Helfern gestaltete sich das Fest als überdurchschnittlich gelungen; auch dank des grossen Besucheraufmarsches.