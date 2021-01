Wahlkampf Zwei Altbekannte und ein neues Gesicht: Drei Parteilose liebäugeln mit vakantem Sitz im Stadtrat von Steckborn Nach dem monatelangen Knatsch in Steckborn ist nach wie vor ein Sitz im Stadtrat unbesetzt. Als Nachfolger von Michaela Dähler hat das Stimmvolk am 10. Januar die Auswahl zwischen drei parteilosen Kandidaten. Sie stellen sich und ihre Visionen einzeln vor.

Jack Rietiker, Marc Hoksbergen und Alfred Rickenbach. Bild: Reto Martin/PD

Ein Sitz im siebenköpfigen Stadtrat von Steckborn ist seit dem sofortigen Rücktritt von Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler Ende Oktober weiterhin vakant. Am 10. Januar entscheiden die Stimmberechtigten an der Urne, wer neu in den Stadtrat einzieht.

Zwei Gesichter sind auf dem politischen Parkett bereits bekannt. Jack Rietiker hat Ende Oktober den zweiten Wahlgang gegen Neo-Stadträtin Kathrin Mancuso verloren. Alfred Rickenbach politisierte bereits zwischen 2007 und 2013 im Stadtrat. Hingegen neu in einem Wahlkampf um ein politisches Mandat ist das Gesicht von Marc Hoksbergen. Nach dem monatelangen Knatsch plädiert er für Einsicht und echte Bereitschaft für Konsens. Ein allfällig zweiter Wahlgang findet übrigens am 31. Januar statt.

Jack Rietiker, was braucht es im Stadtrat nach dem monatelangen Knatsch?

Jack Rietiker: Geschäftsleiter, Jahrgang 1968, parteilos. Bild: Reto Martin

Die offensichtlich unterschiedlichen Sichtweisen innerhalb des Stadtrats müssen geklärt und nicht über die Presse ausgetragen werden. Erst dann soll proaktiv und offen kommuniziert werden. Wichtig erscheint mir zudem, dass wieder konstruktiv zusammengearbeitet und die Personalfluktuation möglichst gestoppt wird.

Gleichzeitig zur Ersatzwahl stimmt das Volk übers Budget 2021 ab. Für Sie ein zufriedenstellendes Budget?

Grundsätzlich, ja. Mit Blick auf die langfristige Finanzplanung, die mit hohen Defiziten rechnet, muss die Stadt Ausgaben und Investitionen kritisch auf ihre Notwendigkeit prüfen, allenfalls zurückstellen oder Alternativen prüfen.

Soll die Stadt öffentliche Gelder für die geplante Überbauung eines privaten Investors beim Schützengraben beisteuern?

Nein, da bin ich derselben Meinung wie die IG Hausmannwiese. Die Stadt sollte keinen finanziellen Beitrag leisten. Auch müssen wir schonender mit natürlichen Ressourcen umgehen. Steckborn weist heute schon einen sehr hohen Leerwohnungsbestand auf.

Wofür wollen Sie sich im Stadtrat sonst noch einsetzen?

Wichtig ist mir, dass das Städtchen weitere Schritte in eine moderne, nachhaltige und familienfreundliche Zukunft macht. Das intakte Landschafts- und Stadtbild soll dabei erhalten bleiben. Wichtig ist mir dabei der frühzeitige Einbezug der Betroffenen und der Bevölkerung.

Welcher Partei würden Sie sich am ehesten angliedern?

Ich schwanke zwischen den Grünen, der GLP und FDP. Wichtig sind mir Naturschutz, schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen und nachhaltiges Wirtschaften. Da kann auch die Digitalisierung helfen, wo ich in Steckborn noch einiges an Potenzial sehe.

Marc Hoksbergen, was braucht es im Stadtrat nach dem monatelangen Knatsch?

Marc Hoksbergen: Kundenberater, Jahrgang 1966, parteilos. Bild: PD

Einsicht und echte Bereitschaft für Konsens. Die andauernden Auseinandersetzungen mit sich selbst hat den Stadtrat etwas vergessen lassen: die gemeinsame Arbeit an den wichtigen Projekten für Steckborn.

Gleichzeitig zur Ersatzwahl stimmt das Volk übers Budget 2021 ab. Für Sie ein zufriedenstellendes Budget?

Das Budget löst ein Versprechen des Stadtrats ein, jetzt keine Steuern zu erhöhen. Aber ein Aufwandüberschuss ist auch in den nächsten Jahren vorgesehen. Diese Entwicklung ist bedenklich und nicht akzeptabel. Zudem wünsche ich mir eine deutlich verbesserte Kommunikation. Die ist enorm wichtig, wenn die Bevölkerung mitziehen soll.

Soll die Stadt öffentliche Gelder für die geplante Überbauung eines privaten Investors beim Schützengraben beisteuern?

Der Stadtrat hat eine langfristige Idee mit einem konkreten, kurzfristigen Bauvorhaben vermischt. Dafür auch noch Steuergelder einzusetzen, erachte ich deshalb als überaus unpassend.

Wofür wollen Sie sich im Stadtrat sonst noch einsetzen?

Da gibt es einiges: Ortsplanungsrevision, Überarbeitung der Gemeindeordnung, Kulturentwicklung, Energiestadt und Arbeit an der Basis für die Zukunft von Steckborn. Diese Projekte sind der Grund für meine Kandidatur. Ich möchte mich für die erfolgreiche Umsetzung im Team des Stadtrats einsetzen.

Welcher Partei würden Sie sich am ehesten angliedern?

Wenn es die christlich geprägte, freiheitliche agierende, zukunfts- und klimaorientierte Partei gibt, würde ich dieser allenfalls betreten. Aktuell finde ich diese Werte (noch) bei keiner Partei.

Alfred Rickenbach, was braucht es im Stadtrat nach dem monatelangen Knatsch?

Alfred Rickenbach: Berater Baunebenbranche, Jahrgang 1959, parteilos. Bild: PD

Es ist wichtig, dass wieder eine Einheit entsteht. Wegen Kündigungen oder Frühpensionierungen langjähriger Mitarbeiter darf nicht noch mehr Know-how verloren gehen. Zudem muss sich die Kommunikation nach aussen deutlich verbessern.

Gleichzeitig zur Ersatzwahl stimmt das Volk übers Budget 2021 ab. Für Sie ein zufriedenstellendes Budget?

Das Budget muss abgelehnt werden, und das aus mehreren Gründen. Die neu beantragte Stelle in der Finanzverwaltung sehe ich aus heutiger Sicht nicht. Ebenfalls ist eine Lohnerhöhung von einem Prozent der Lohnsumme derzeit schlicht nicht vertretbar. Ausserdem fehlt mir ein Finanzplan, um zu sehen, wohin die Reise in den nächsten drei bis fünf Jahren geht.

Soll die Stadt öffentliche Gelder für die geplante Überbauung eines privaten Investors beim Schützengraben beisteuern?

In bin klar der Meinung, dass die Kosten für den Gestaltungsplan vom Landeigentümer übernommen werden müssen, auch wenn der Werkhof darin einbezogen ist. Trotzdem glaube ich, dass ein Gestaltungsplan für Bauland in der Kernzone unabdingbar ist, weil das Baureglement für diese Zone keine Verbindlichkeiten hat.

Wofür wollen Sie sich im Stadtrat sonst noch einsetzen?

Bei der Liegenschaft Schützenhaus muss etwas gehen. Es kann nicht alles dem Schützenverein aufgebrummt werden. Zudem müssen wir das Tempo für den Sportplatz beibehalten. Beim Dauerthema Feldbach sehe ich kurzfristig keinen Handlungsbedarf. Die Stadt muss wie bei allen Freiflächen am See mit erhöhter Präsenz eines Ordnungsdienstes sorgen.

Welcher Partei würden Sie sich am ehesten angliedern?

Derzeit habe ich kein Bedürfnis, mich einer Partei anzuschliessen. Ich kandidiere als Parteiloser, und so soll es auch bleiben.