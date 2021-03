WAHLFÄLSCHUNG «Der Stadtrat hatte bisher keine Anhaltspunkte, dass es sich so zugetragen hat»: Stadt Frauenfeld glaubt an die Unschuld von Ralph Limoncelli Nach der veröffentlichten Anklage der Staatsanwaltschaft reagiert die Stadt mit einer Mitteilung, dass sie keinen Grund habe, an der Unschuld des ehemaligen Stadtschreibers zu zweifeln. Zudem entschuldigt sie sich erneut für den Vorfall.

Leere Wahlurnen im Frauenfelder Rathaus. Bild: Susann Basler

(sko) Nach der Bekanntgabe der Anklage der Staatsanwaltschaft wegen qualifizierter Wahlfälschung gegen den Frauenfelder alt Stadtschreiber Ralph Limoncelli reagiert die Stadt Frauenfeld, dass sie Kenntnis davon nimmt. Ob Limoncelli so gehandelt hat, wie es ihm seitens des Generalstaatsanwalts vorgeworfen wird, werde ein Gericht zu prüfen haben, heisst es in einer schriftlichen Medienmitteilung vom Freitagvormittag. Und der Stadtrat glaubt an die Unschuld Limoncellis:

«Der Stadtrat hatte bisher keine Anhaltspunkte, dass es sich so zugetragen hat.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Der Stadtrat habe keinen Grund, an der Unschuld des Stadtschreibers zu zweifeln, «zumal dieser den Stadtrat jeweils zeitnah über bevorstehende Einvernahmen – zunächst als Auskunftsperson, dann als Beschuldigter − informierte und dabei stets seine Unschuld beteuerte». Solange die Anklagepunkte nicht rechtskräftig durch ein Gericht bestätigt worden seien, gelte für den ehemaligen Stadtschreiber weiterhin die Unschuldsvermutung.

«Unechte Freistellung» über eine Aufhebungsvereinbarung

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen der Stadt Frauenfeld und Ralph Limoncelli ist im August 2020 erfolgt, «auf Antrag des Stadtschreibers, der damit der Stadt eine absehbar länger dauernde Belastung ersparen und den Weg für eine rasche Neubesetzung der Stelle ebnen wollte», heisst es weiter. Die Auflösung samt Freistellung sei über eine Aufhebungsvereinbarung geschehen, die Stadtpräsident Anders Stokholm gegenüber diesem Medium auf Druck der Öffentlichkeit und des Gemeinderates als «unechte Freistellung» titulierte.

Ralph Limoncelli, Stadtschreiber Frauenfeld von 2008 bis 2020. Bild: Samuel Koch

Die Freistellung berücksichtigte etwa, dass Limoncelli nach zwölf Jahren Tätigkeit bei der Stadt bereits eine berufliche Änderung ins Auge gefasst hatte. Die Vereinbarung habe aber auch den Zweck gehabt, «sich unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte auf die nächsten Ziele und Schritte konzentrieren zu können». Fragen nach weiteren, offenbar bekannten Gründen wollte Stokholm auf Anfrage nicht kommentieren. «Dazu und auch zu weiteren Gerüchten sage ich prinzipiell nichts», sagte Stokholm Ende August 2020. Dasselbe steht in einer Antwort auf eine Einfache Anfrage von SVP-Gemeinderätin Christa Zahnd von Anfang November.

Angepasste Regeln im Wahlbüro

Um die Gefahr von zukünftigen Manipulationen im 40-köpfigen Frauenfelder Wahlbüro zu minimieren, hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Politologen und langjährigen internationalen Wahlbeobachter Silvano Moeckli einen Katalog mit Verbesserungsmassnahmen entworfen. In der Mitteilung steht:

«Die im Bericht vom Juni 2020 vorgeschlagenen Massnahmen wurden, soweit sie in der Kompetenz der Stadt liegen, an den seit letztem Sommer durchgeführten Abstimmungen und Wahlen umgesetzt.»

So wird unter anderem der Zugang zum Grossen Bürgersaal als Auszählungsort neu durch Sicherheitspersonal überwacht und von Mitgliedern des Wahlbüros ausserhalb des Grossen Bürgersaals deponierte Taschen, Jacken, Wertsachen und Handys werden bewacht. Zudem werden besondere Ereignisse neuerdings protokolliert sowie die Resultate jeweils am Schluss nochmals plausibilisiert.

Des Weiteren wiederholt der Stadtrat seine Entschuldigung gegenüber der Bevölkerung, dass es bei den Grossratswahlen vom März 2020 zu einem Wahlbetrug gekommen ist. «Der Stadtrat entschuldigt sich nochmals im Namen des Wahlbüros in aller Form bei der Bevölkerung von Frauenfeld und des Kantons sowie bei den Direktbetroffenen für die damaligen Vorkommnisse.»